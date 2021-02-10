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منوعات

آسف كنت جعان.. عامل دليفري يعتذر لعميلة بعد تسليم طلبها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:52 م
عامل توصيل طلبات
عامل توصيل طلبات
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مريم صليب
اعتذر عامل دليفري لشابة بعد تناول وجبتها التي طلبتها من مطعم شهير في لندن، وفوجئت برسالة بدلا من الطعام في الحقيبة التي أحضرها إليها عامل توصيل الطلبات إلى المنزل. 

حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فوجئت شابة بالغة من العمر 21 عاما، أن الطعام التي قامت بطلبه من المطعم لم يأت، و لكن ما أحضره عامل الدليفري هو رسالة اعتذار. 

أوضحت الفتاة انها تعرضت لموقف ساخر بعد طلبها الطعام من خلال تطبيق لشراء الطعام ، قالت ان التطبيق أرسل إليها رسالة تفيد بأن الطلب خرج من المطعم وفي طريقه إليها مع عامل توصيل الطلبات . 

استلمت الشابة الطعام، ولكنها فوجئت برسالة اعتذار من عامل توصيل الطلبات :" آسف عزيزتي، تناولت طعامك"، أوضحت أنها ضحكت بعد رؤيتها الرسالة وطلب الطعام الذي طلبته فارغا. 


نشرت الفتاة تجربتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و تفاعل عدد كبير من الرواد مع الرسالة، وانقسمت الآراء إلى شقين، الأول ينصحها بإبلاغ التطبيق والمطعم وطلب وجبة آخر، أما الشق الآخر يرى أنه موقف عابر وساخر ولا يحتاج الوقوف عليه كثيرا . 
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