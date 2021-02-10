فيسبوك يحارب شائعات كورونا بطريقته الخاصة ..فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد تفاصيل محاربة "فيسبوك" لانتشار المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا.





ووفقأ للتقرير فإن فيسبوك يكثف جهوده لمنع انتشار الأخبار المضللة حول لقاحات كورونا من خلال حظر المجموعات التى تنشر معلومات خاطئة وتحديث قائمته للمزاعم المزيفة حول الفيروس واللقاحات بمساعدة من منظمة الصحة العالمية.





الشركة قالت إنها ستساعد المستخدمين فى معرفة مكان وزمان تلقى لقاح فيروس كورونا وستعمل أيضأ على الوصول إلى الاشخاص فوق الــ 50 عامأ وتوصيل محتوى هادف يعالج مخاوفهم من اللقاحات وسيقومون ببناء ميزات تساعد الأشخاص فى العثور على ما إذا كان يمكنهم التطعيم وأين ومتى على غرار الطريقة التى تعاملنا بها العام الماضى كما أننا سنوفر مركز معلومات كوفيد 19 على انستجرام ونوسع خط برنامج مساعدى فى واتساب.