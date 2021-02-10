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تعليم

فتح باب التقدم للدراسات العليا بتربية عين شمس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:05 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم للدراسات العليا ابتداء من اليوم وحتي يوم الخميس الموافق ١٨-٢-٢٠٢١ ما عدا يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم دفع الرسوم بالفيزا الإلكترونية قبل الساعه ١٢ظهرا بخزينة الكلية.


من جانبه أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس أنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021، بالإضافة  إلى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا دور يناير 2021 للعام الجامعى 2020/2021.


وأضاف عميد كلية التربية في تصريحات لـ صدى البلد أنه سوف يتم قياس درجة حرارة كل طالب  قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح  للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات. 


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وأكد الدكتور ماجد  أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.
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