أون لاين .. نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى

شارك اليوم، الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماع المجلس الاعلى للدراسات العليا والبحوث الجلسه رقم 49 برئاسة االدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلي للجامعات وبمشاركة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث والمنعقده عبر منصة الاجتماعات الالكترونية Microsoft Teams .





وأشار القاصد إلى أن المجلس ناقش ضمن جدول الأعمال تطوير منظومة الطلاب الوافدين فى اطار مبادرة "ادرس في مصر"، باعتبارها مشروع قومي وكيفية تقديم خدمات مميزة، وتكاتف كافة أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وجذبهم من خلال تيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، من إنشاء منصة ذكية تضم كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.





وأضاف أن المجلس ناقش أيضا ضرورة التاكيد على اتباع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا فى المنشآت والتجمعات الطلابية فى الجامعات المصرية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.



