مجلس الوزراء يحسم جدل نقل سكان عزبة الهجانة .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ليس هناك رسالة أقوى من زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة وهذا يدل على ان الحكومة تبحث عن كيفية مساعدة المواطنين الذين يسكنون في أماكن عشوائية وغير مخططة ويؤكد اهتمام الرئيس بالمواطنين . أقوىعلىالمواطنينأماكنوغير





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، عزبة الهجانة أصبحت الآن مجتمعا عمرانيا كثيفا و متداخلا ومن الصعب الآن في هذه المرحلة ان يتم نقل السكان بسبب صعوبة النقل وضخامة التكلفة التي يحتاجها هذا النقل مؤكدا ان تكلفة نقله تزيد عن تكلفة بناء مساكن جديدة لهم.



