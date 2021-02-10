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مجلس الوزراء يحسم جدل نقل سكان عزبة الهجانة .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:51 م
عزبة الهجامة
عزبة الهجامة
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إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ليس هناك رسالة أقوى من  زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة وهذا يدل على ان الحكومة تبحث عن كيفية مساعدة المواطنين الذين يسكنون في أماكن عشوائية وغير مخططة ويؤكد اهتمام الرئيس بالمواطنين .

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ،  عزبة الهجانة أصبحت الآن مجتمعا عمرانيا كثيفا و متداخلا ومن الصعب الآن في هذه المرحلة ان يتم نقل السكان بسبب صعوبة النقل وضخامة التكلفة التي يحتاجها هذا النقل مؤكدا ان تكلفة نقله تزيد عن تكلفة بناء مساكن جديدة لهم.

واوضح نادر سعد ، سنقوم بعمل محاور في منطقة الهجانة لتسهيل الحركة داخل هذا التكتل السكني  مؤكدا سنزيل جزءا من المباني التي ستمر منها هذه المحاور وليس هناك أى قرارات لإزالة الهجانة .
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