منظومة ذكية بجميع السيارات.. برلماني يوضح الهدف من تعديل قانون المرور

قال النائب أحمد مقلد ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي جرت في البرلمان على القانون رقم 66 لعام 1973، تهدف للوصول إلى منظومة النقل الرقمية، وربط جميع السيارات بمنظومة ذكية، مضيفًا: " أن هذه المنظومة تهدف إلى مساعدة المواطنين وذلك من خلال الملصق الإلكتروني " .





وأوضح أحمد مقلد في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون "، أن الرسوم التي تم فرضها، تعمل على تطوير تلك المنظومة أيضًا، مضيفًا أنه خلال تعديل القانون، تم فرض أقل رسوم مُمكنة ، من أجل تخفيف العبء على المواطن ، وتطوير المنظومة وبالتالي تحقيق الأهداف .





وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مجلس النواب شهد نقاشا ضخما حول الملصق الالكتروني، حتى تم الوصول إلى الحد الأمثل لتطبيق قيمة هذا الملصق ، منوها إلى أن الحد الأدنى لقيمة الرسوم أصبح حوالي 75 جنيهًا ، والحد الأقصى 300 جنيه .



