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الربح والفضول والتعليم.. غادة السمان تحدد في 3 نقاط أسباب هوس السوشيال ميديا

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:01 ص
الربح من السوشيال
الربح من السوشيال
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عادل نصار
كشفت غادة السمان أخصائي أسري وتربوي، أسباب جنون الشهرة علي السوشيال ميديا، مؤكدة أن حلم الثراء السريع سبب رئيسي في هذا الأمر.

وأضافت السمان، في لقاء مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أنه قنوات "اليوتيوب" هى من يحقق الأرباح وليس الشباب، متابعا أنه هذه القنوات تغازل حلم تحقيق الثراء لدي الشباب وفضول الناس لمعرفة ما يحدث ويقدم داخل الفيديو.

وأكملت أخصائي أسري وتربوي، أن الفضول الشديد لدي الجمهور لمعرفة الأخبار الجديدة والأمور المختلفة وخاصة أن هناك كلمات يتم كتابتها في العنوان تجذب أكثر ومنها كلمة فضيحة.
وأكدت السمان، أن التعليم في مصر والمنطقة العربية ضعيف ويعد من ضمن أهم أسباب جنون الشهرة علي السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الدراما تقوم على فكرة "الأكشين" وإثارة الفضول وفي النهاية لا تخرجين بمحتوى جيد.
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