الإمارات تصل إلى المريخ.. نواب: مسبار الأمل انتصار وفخر للدولة العربية.. ومصر تمتلك كفاءات علمية ممتازة.. وتعاون متوقع بين مصر والإمارات بالبحث العلمي

نائبة بالشيوخ: وصول الإمارات للمريخ انتصار لكل العرب



‎برلمانية: مصر لديها أمهر العلماء والبحث العلمي بأولويات القيادة السياسية

‎برلمانية: الدولة خصصت ميزانية كبري وصل لـ 40 مليار جنيه لدعم البحث العلمي













‎هنأ الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، دولة الإمارات، لنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ كأول دولة عربية والخامسة على مستوى العالم.









وعن هذا الحدث، أعرب عدد من نواب البرلمان والشيوخ عن سعادتهم بأن العرب لا يزالوا قادرين على المنافسة العالمية في جميع المجالات، وأبرزها التطور العلمي والتكنولوجي، كما أكدوا أنه سيكون هناك تعاون مقبل بين الإمارات ومصر للاستفادة ولاستثمار هذه الجهود.









‎ في البداية، هنأت النائبة فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ، دولة الإمارات الشقيقة باعتبارها أولى الدول العربية وصولا إلى كوكب المريخ بمسبار الأمل الذي يعد انتصارا للعرب ككل.









‎وأضافت "النقاش"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بالطبع سيكون هناك آليات تعاون وتنسيق بين الإمارات ومصر لنقل وتبادل الخبرات العلمية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والبحث الفضائي بما يحقق المصلحة العامة للشعبين.









‎ولفتت النائبة إلى أن الدولة المصرية تدعم البحث العلمي بجميع مجالات الدراسة، ولا سيما الأقمار الصناعية ولكن لدينا متطلبات اقتصادية يجب تحقيقها لكونها من أساسيات الحياة في ظل محاولات القيادة السياسية عن كثب تقدمها بجميع مجالات الحياة.









‎وتابعت: "عشان نهتم بالبحث العلمي أكثر لازم يكون في ميزانية ضخمه تدعمه"، مشيدا بكم الكفاءات والخبرات التي تمتلكها مصر.









‎ من جانبها، قالت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، إن وصول دولة الإمارات الشقيقة إلي كوكب المريخ من خلال "مسبار الأمل" الذي تم إطلاقه مؤخرا هو شرف يفتخر به العرب أجمعين، وذلك لما يثبته للعالم بأن الدول العربية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، خاصة علم الفضاء والفلك.









‎وطالبت "الألفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإيجاد نوع من المرونة وعدم التقييد في عمليات البحث العلمي بما يخدم الباحثين في إجراء مختلف الأبحاث والثغرات المراد اكتشاف نتائجها بما يجعلهم يواكبون مختلف المستجدات الطارئة للبحث العلمي التكنولوجي، فضلا عن التطبيق الفعلي للتشريعات المعنية بتنظيم عمل الأبحاث العلمية في مصر.









‎وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر لديها أمهر العلماء والباحثين، كما يحتل مجال البحث العلمي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية باعتباره سلاح العصر وقوة أي دولة بالمرحلة الراهنة.









‎في سياق متصل، قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن البحث العلمي بمصر شهد طفرة فريدة من نوعها في عهد الرئيس السيسي، ويرجع ذلك لحرصه الدائم والمستمر على الارتقاء بالمستوى العلمي والتكنولوجي مثل شتى المجالات، وأن التنمية لابد أن تكون شاملة ومستدامة.









‎وأضافت "عبد الحليم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت ميزانية كبرى لدعم البحث العالم، حيث تخطت بنهاية عام 2020 ما يقرب من 40 مليار جنيه ولكن مع التطورات والاكتشافات العصرية يلزمنا الوضع بزيادة الإمكانيات المادية، معقبة: "العلم كل يوم فيه جديد وعشان تواكبه لازم توفر له كل التجهيزات اللازمة".









‎وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أبرز أشكال دعم الدولة للبحث العلمي هي إصدار تشريعات متعلقة بتسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، فمصر تمتلك نفس الخبرات والكفاءات الموجودة بدولة الإمارات، ولكن القصة تتمحور حول الإمكانيات المادية.









‎يذكر أن "مسبار الأمل" الإماراتي، أنجز مهمة الوصول إلى كوكب المريخ، بعد رحلة استمرت 7 أشهر، قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.









‎يأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموحة لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117م، ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية".