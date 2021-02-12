نقيب المرشدين السياحيين: مبادرة شتي في مصر قدمت العديد من التسهيلات.. فيديو

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين إن مبادرة "شتي في مصر" قدمت العديد من التسهيلات سواء محافظة البحر الأحمر او الأقصر وأسوان.



وأضاف أبو طالب خلال تصريحات نقلتها فضائية تن أن وزارة السياحة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بعودة السياحة تدريجيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.



وتابع نقيب المرشدين السياحيين إن الفنادق تعمل بطاقة ٥٠% إضافة إلى أنه يتم قياس درجة الحرارة وعمل مسحة pcr لأي شخص قادم من الخارج قبل الخروج من المطار .



وأشار أبو طالب إلى أن الوضع بمدينة الغردقة جيد بدرجة مبهرة، حيث أنه حتى الآن لا توجد إصابات سجلت بكورونا.