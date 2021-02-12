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رياضة

محاولات فاشلة للتسجيل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ومولودية الجزائر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:50 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول، بين فريقي الزمالك ومولودية الجزائر بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمى محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.

وباغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائري في الدقيقة 25.

وجاءت عرضية متقنة من عبد الله جمعة من الطرف الأيسر، ومن ثم خروج ليس في محله من حارس مرمى مولودية الجزائر، ووصلت إلى الونش سددها قوية رائعة لكن أنقذها المدافع معاذ حديد من على خط المرمى فى الدقيقة 29.

ارتباك دفاعي واضح في صفوف مولودية الجزاء، وتسديدة من فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ثم شتتها خط الدفاع.
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