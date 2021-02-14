رياضة ركوب الخيل .. علاج ومتعة جديدة للأطفال في الغردقة

تجولت كاميرا صدى البلد داخل أول أكاديمية لتدريب الأطفال بداية من عمر 5 سنوات، على ركوب الخيل، وهي تعد الأولى من نوعها في محافظات الصعيد.

يقول أحمد القوصى مسئول الأكاديمية، إن رياضة ركوب الخيل رائجة داخل مدينة الغردقة لطابعها السياحى ورحلات الخيل التى يقوم بها السائحين، إلا أنه لم يفكر أحد فى السابق في تعليم الأطفال تلك الرياضة الممتعة.

وأضاف "القوصى" أن للفروسية فوائد عديدة بالنسبة للأطفال، حيث تساعد الطفل على الثقة بالنفس والانفتاح على الطبيعة كذلك اتخاذ القرار، متمنيا فى الفترة المقبلة إفراز أبطال لمصر وتمثيلها دوليا.

وأشار القوصى إلى أن فكرة رياضة الفروسية جديدة بالغردقة التى تعتمد كثيرا على رياضات بحرية وتم الاستعانة بمتخصصين فى أول أكاديمية لتعليم الفروسية للأطفال ونتبع كل إجراءات الحماية والموضوع لقى صدى جديد بالغردقة، ونتمنى أن يكون لدينا من البحر الأحمر ابطال فى هذه الرياضة الجديدة.





وأضاف القوصى أن الأطفال الذين ركبوا الخيل ظهر عليهم تحسن كبيرًا في القدرة على أداء المهام السلوكية والمعرفية، بالمقارنة مع من لم يركبوا الخيول وهناك العديد من الفوائد الناجمة عن التفاعلات بين الإنسان والحيوانات الأليفة، تعود بالنفع على نمو الطفل، ومنها القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة والتوصل إلى استنتاجات منطقية.