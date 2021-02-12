«تعليم البحر الأحمر» تفتتح أول مدرسة للمكفوفين بالغردقة

افتتحت وزارة التربية والتعليم، أمس الخميس، مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر بمدينة الغردقة ، على مساحة ٨ آلاف متر وهي أول مدرسة متخصصة من نوعها في محافظة البحر الأحمر، وتخدم أبناء المحافظة بالكامل وليس مدينة واحدة، حيث يوجد بها أماكن للإقامة والاعاشة مجانا ومطاعم، ومكونة من مبنيين، الأول تعليمي مكون من 3 طوابق وتضم 14 فصل بينها 2 رياض أطفال و6 ابتدائي و3 إعدادي و3 ثانوي، كما يوجد بها مكتبة ومناهل معرفة، والمبنى الثاني للإقامة وهو مجهز بمطبخ ومطعم ومغسلة وعدد من الأسرة والدواليب، وغرفة مخصصة لحارس المدرسة.





ويوجد بالمدرسة صالة ألعاب رياضية مختلفة تضم تنس طاولة- بيانو وادوات موسيقية إضافة إلى أنشطة مختلفة منها الرسم بطريقة برايل.





وأكد محمد إبراهيم، مدير التربية والتعليم بمدينة الغردقة، أن افتتاح المدرسة بالبحر الأحمر يهدف لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع وتطبيق أعلى معايير الجودة في طرق التدريس، وأن الدولة تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع، وهناك اهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة، ويتمثل ذلك في توفير مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر لتوفير خدمة تعليمية تليق بهذه الفئة من أبناء المحافظة.



