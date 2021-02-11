بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام نزل الشباب بسفاجا

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس الوزراء باستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشن حملات مكبرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.









وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع والتحفظ على جميع "الشيش" بإحدى الكافتريات الموجودة أمام نزل الشباب بالشارع الرئيسي، وذلك بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع الشيشة، وعدم استخدام الأدوات والأكواب ذات المرة الوحدة.









وأوضحت رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بعد أن اتضح وجود مخزن يحتوى على عدد من الشيش، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى تجهيزها، وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع الكافتيريا.









وأكدت أنها سوف تواصل الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.