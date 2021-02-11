ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام نزل الشباب بسفاجا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس الوزراء باستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشن حملات مكبرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد. 


وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع والتحفظ على جميع "الشيش" بإحدى الكافتريات الموجودة أمام نزل الشباب بالشارع الرئيسي، وذلك بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع الشيشة، وعدم استخدام الأدوات والأكواب ذات المرة الوحدة.


وأوضحت رئيس المدينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بعد أن اتضح وجود مخزن يحتوى على عدد من الشيش، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى تجهيزها، وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع الكافتيريا.


وأكدت أنها سوف تواصل الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمجابهة كورونا .. إغلاق 11 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالمنتزه

غلق 8 مقاهٍ لضبط 24 شيشة في مدينتي الرياض وكفر الشيخ.. صور

إعدام 263 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي بمركز كفر الدوار

تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد

غلق الكافيهات المخالفة ومصادرة الشيش خلال حملة فى جمصة

ضبط وإعدام 552 شيشة في المقاهى المخالفة بـ كوم حمادة

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف مدة بقاء كورونا في السيارة

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

هيئة المساحة: السبت المقبل أول أيام شهر رجب

قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

المتعافى من كورونا مُعرض للإصابة بمرض مستمر.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور