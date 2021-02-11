ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أقدم سيارة في مصر.. ساهمت في إنشاء 90% من الغردقة القديمة.. لم ترتكب مخالفة منذ 100 عام

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

السيارة الأقدم فى الغردقة عمرها أكثر من 100عام مصنوعة من الخشب ومازال أصحابها يحتفظون بها كنوع من تراث المدينة وشاهد على تاريخها فبجانب ذكريات الأهالى مع هذه السيارة فى نقلهم ما بين أقدم منطقتيم بالغردقة وهى "الدهار"والسقالة"كانت تستخدم في نقل الأسلحة والذخيرة بأحد المخازن بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة إلى ميناء السقالة ثم إلى جزيرة شدوان بالمراكب الصيادين إلى الجنود المصريين للدفاع عن الجزيرة ضد العدوان الإسرائيلي.

يقول محمد رفيع عضو مجلس محلى سابق وأحد مؤرخى البحر الأحمر عندما تسيرفي شوارع مدينة الغردقه الآن وتشاهد أحدث طرازات السيارات من فئة الشبح والعيون وغيرها لن يخطرببالك ان الغردقه القديمه قد ساهمت في بنائها سيارة عتيقه من طراز عام 1908 ماركة فورد ، السيارة العجيبة مازالت في المدينة بنفس حالتها ، شاهدتها وانا صغيروشاهدت صاحبها الحاج قاسم رحمه الله وشقيقه عابدين وعما الوحيدين اللذين كانا قادرين علي قيادتها فقط.


وتابع رفيع السيارة موديل 1908  وهي تتحرك ب3 بدالات واحد للفرامل والثاني للحركه للخلف والثالث للأمام وطولها متران وسرعتها القصوي  30 كم / ساعه ولاتستهلك سوي زجاجة بنزين مضافا اليه الجاز والسيارة ليس لها ملف بالمرور ولالوحات معدنية وربما هذا سبب عدم بيع السيارة حتي الان رغم وجود مشترين احدهم سائح الماني شاهدها وطلب شراءها وعرض 250 ألف دولار والآخر أمير خليجي ولكن الاثنان اشترطا ان تصدر الي الخارج 0 والسيارة طوال تلك المدة لم ترتكب مخالفة واحدة حتي الآن وقد شاركت في اكثرمن معرض في الغردقة وأثارت إعجاب الحاضرين.


وأضاف رفيع أن السيارة قديما كان لها برنامج محدد ففي الصباح تقوم بتوصيل الذبائح الي السلخانه علي البحر مباشرة في موقع قرية ساند بيتش حاليا وتقوم باحضارالطبيب البيطري للكشف علي اللحوم ثم تقوم بتوزيعها علي الجزارين وكانوا  ثلاثه في الغردقه ثم تبدأ في توصيل التموين من دقيق وارزوسكرا الي التجاركما تقوم بتوصيل الطبيب إلى المستشفي وكانت تنقل المرضي إليها وكذلك الاطباء إلى منازلهم وقد ساهمت في المجهود الحربي في عام 67 بنقل صناديق الذخيره إلى الميناء.


صلاح سليمان الرشندى أحد أبناء الغردقة يقول ان شركة فورد عرضت في عام 1963 استبدالها بسيارة نقل وأخري ملاكي إلا أن الحاج قاسم رفض  وقد اضطر مندوب الشركة إلى تصويرالسيارة عدة صوروغادرالغردقه، والسيارة تعمل بكفاءه وهي 4 سلندر وحمولتهاغ واحد طن والهيكل الخارجي قام الحاج قاسم بتصنيعه من الخشب والحديد بعد ازالة الكرسي الخلفي حيث ان السيارة كانت ملاكي  وحالة الموتورجيده ولها اخر احتياطي أما كلاكس السيارة فيشبه جرس باب المنزل  وله صوت مبحوح يخيف الماره

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرآة سيارة تقود لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بدائري الغردقة

نيابة الغردقة توجه تهمة القتل الخطأ لـ نجل مدير فندق صدم شخصا بالطريق الدائري

5 آلاف جنيه للحجز.. فورد فوكس2021 تصل السوق المصرية قريبا

أرخص سيارة مستعملة في مصر .. سعر ومواصفات فورد فيستا 2001

فورد تسجل براءة اختراع جديد في سياراتها

ترشيحاتنا

تغيير الفلاتر.. أخطاء شائعة الحدوث قد تدمر سيارتك

بـ79 مليون يورو.. قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

أحمد زاهر يشارك جمهوره بفيديو من لؤلؤ.. ومتابعون: أنت سبب نجاح المسلسل

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

الأهلي دخل المباراة خاسرا ذهنيا .. قاسي سعيد: لو كان الزمالك واجه بايرن ميونخ لكان الأداء أفضل

Advertisements

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب