ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العلامات التجارية ومطبوعات الشركات.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب مطبعة "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية، بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التى تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر بداخلها على (عدد من شهادات الضمان "خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية" لمنتجات خاصة بأحد المصانع - عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة).



