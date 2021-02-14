لجنة السياحة والطيران بالبرلمان تناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع

صرحت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بأن اللجنة سوف تستمع خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة المنشآت السياحية، كما سوف تناقش اللجنة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة المنشآت السياحية للتعرف على آخر المستجدات خاصة بعد جائحة كورونا العالمية، والاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة حولها.





وقالت رئيس لجنة السياحة بالبرلمان إن اللجنة سوف تتطرق للمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات السياحية والمستثمرين، خاصة بالنسبة للالتزامات المالية وأجور العمالة وأقساط التأمينات والضرائب والفوائد وكل ما هو مطلوب سداده للحد من الآثار المترتبة على القطاع السياحي.





وأضافت رئيس اللجنة، أنه سوف تتم إفادة اللجنة بالشركات السياحية التى استفادت من المبادرات السابقة خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشركات السياحية التي تقدمت للمبادرة وتم رفضها، وعدد الشركات السياحية التي تم الحجز عليها وتعرضت لمشكلة مع التأمينات الاجتماعية أو أي جهة حكومية أخرى لإعداد مذكرة بشأنها والعرض على السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس تمهيدًا لإرسالها للسيد الدكتور وزير السياحة والآثار.