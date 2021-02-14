تحركات عسكرية وقطع اتصال.. تحذير عاجل من السفارة الأمريكية لمواطنيها في ميانمار

أصدرت السفارة الأمريكية اليوم الأحد، في ميانميار تحذيرا عاجلًا لمواطنيها.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، حثت السفارة الأمريكية في ميانمار مواطنيها على "الاحتماء في مكان"، مستشهدة بتقارير عن تحركات عسكرية في العاصمة التجارية يانجون، بعد مشاهدة عربات مدرعة هناك للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.





وقالت السفارة أيضا أن هناك "احتمال انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بين عشية وضحاها بين 1:00 صباحا و 9:00 صباحا".





في 1 فبراير، اعتقل جيش ميانمار مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت في أول انقلاب في البلاد منذ عام 1988، مما وضع نهاية لعقد من الحكم المدني.





فازت الرابطة الوطنية للديمقراطية بقيادة سو كي بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي. لكن الجيش زعم أن الانتخابات شابها تزوير.