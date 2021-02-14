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أخبار العالم

%48 ارتفاعا في نسبة المخالفين.. الداخلية السعودية: يجب الالتزام بالاحترازات حتى انتهاء كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:20 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي

أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أنه لن يكون هناك فرض لإجراءات مشددة أو منع للتجول إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».


كما أضاف متحدث «الداخلية» السعودية وفقًا لصحيفة «عكاظ» أن تشديد الإجراءات مرهون بما تراه الجهات المعنية بمتابعة الجائحة.


وقال المقدم الشلهوب: «الأمر بأيدينا مواطنين ومقيمين وزائرين، وأتمنى أن يتم التفاعل مع ما تقره الجهات الحكومية، وأن يبذل أفراد المجتمع جهدا موازيا لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود».


وفي ما يخص عدم تعاون بعض مخالفي الإجراءات الاحترازية مع رجال الأمن الصناعي ورجال الضبط من القطاعات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في بعض المواقع، شدد متحدث «الداخلية» على الجميع بالتعاون مع جميع جهات الضبط الميداني سواء من منسوبي القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية أو جهات الضبط الخاصة بالجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.


وقال: «من يتم ضبطه ستتم إحالته إلى النيابة العامة لتطبيق كافة التعليمات بحقه الخاصة بالتمنع من التعاون مع الجهات الخاصة بضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا».


وجدد المقدم الشلهوب نداءه بالالتزام التام من قبل جميع أفراد المجتمع، كاشفا رصد 47.335 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي في كافة مناطق المملكة، وذلك بارتفاع نسبته 48% مقارنة بالأسبوع السابق له، وحلت منطقة الرياض في الصدارة كأكثر المناطق تسجيلا للمخالفات برصد 19.104 مخالفات بنسبة تبلغ نحو 40% من إجمالي المخالفات، فيما سجلت منطقة نجران أقل إحصاء للمخالفات بـ251 مخالفة، مهيبا بجميع الأفراد والكيانات الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا.


وأكد قيام رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص في الأماكن العامة والأحياء السكنية والتجمعات المخالفة في الاستراحات وغيرها، وفي المناطق والمدن والقرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

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