ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحصيل 7.2 مليار جنيه ضمن مبادرة التجاوز عن غرامات تأخير سداد الضرائب.. اعرف التفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
انتهت اليوم الأحد آخر مرحلة من مبادرة وزارة المالية للتجاوز عن الغرامات الإضافية وغرامات التأخير عند سداد المستحقات الضريبية بنسبة 50%؛ والمقررة بالقانون 173 لسنة 2020؛ الصادر عن مجلس النواب.

ونجحت وزارة المالية، من خلال هذه المبادرة في تحصيل ما يقرب من 7.2 مليار جنيه متأخرات ضريبية تشمل ضرائب القيمة المضافة والدخل ضمن المرحلة الأولي لتطبيق تلك المبادرة بنسبة 90% من جملة الغرامات المقررة و تحديدا في الفترة من أغسطس حتي نوفمبر الماضية بإجمالي 46.5 ألف ممول.

وقال مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ"صدي البلد" إن الدولة بتنفيذها هذه المبادرة تنازلت عن 6.5 مليار جنيه من غرامات التأخير المقررة علي الممولين، موضحة أن 29.6 ألف ممول استفادة بنسبة 100% من تلك الغرامات المقررة  بقيمة اقتربت من 11 مليار جنيه في صورة ضرائب علي الدخل و القيمة المضافة قبل البدء في تفعيل قانون التجاوز عن غرامات التأخير و الغرامات الإضافية في منتصف أغسطس الماضي.

وذكرت المصادر أن هناك  14.913 ألف ممول استفادوا من نسبة الخصم بواقع 90% بقيمة 1.5 مليار جنيه في أول شهرين من بدء المبادرة  بإجمالي 1.4 مليار جنيه ضرائب مستحقة تتضمن 10% مقابل غرامات التأخير بخلاف اصل المديونية.

في سياق متصل ذكر تقرير لوزارة المالية ان 1965 ممول استفاد من المرحلة الثانية من مبادرة التجاوز عن غرامات التأخير والتي انتهت في نوفمبر الماضي  بنسبة 70% من التجاوز عن تلك الغرامات بقيمة بلغت 11 مليون جنيه  موضحة ان المديونية كانت 44 مليون جنيه و 30% غرامات التأخير  اضافية مستحقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة تتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا» ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وبدأت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المرحلة الثالثة والأخيرة من تلك المبادرة بالتجاوز عن نصف غرامات التأخير والغرامات الإضافية مقابل سداد أصل المديونية و التي انتهت اليوم ولمدة تجاوزت الـ60 يوما.

علي سياق متصل أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تلك المبادرة جاءت في إطار استمرار المبادرات التي  تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وذكر أن المصلحة تواصل  عبر مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب: باق 7 أيام على انتهاء مهلة التجاوز عن مقابل التأخير في السداد

الضرائب: بدء المهلة الأخيرة للتجاوز عن الممولين بنسبة 50% من مقابل التأخير عند السداد

لدعم الاقتصاد وتحسين المعيشة.. تفاصيل إجراءات وزارة المالية خلال 2020 وأثرها علي المواطن

انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% فى 12 فبراير

قبل 10 أيام على انتهائه...الضرائب تدعو الممولين للاستفادة من قانون التجاوز

باقي 3 أيام .. سدد ضرائبك المتأخرة للاستفادة من التجاوز عن غرامة التأخير

ترشيحاتنا

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

وزير التعليم: من kg1 وحتى 3 ابتدائي سيتم تقييمهم بهذه الطريقة

صدفة أم مؤامرة.. انحياز التحكيم الأفريقي للترجي عرض مستمر

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع

البادي أظلم .. كامالا هاريس نائبة بايدن قد تواجه محاكمة عزل على غرار ترامب

وزير التعليم: امتحانات النقل من 27 فبراير حتى 9 مارس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد