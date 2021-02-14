تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاحد 14-2-2021 بنحو قرشين، ووفقا لاخر تحديث سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس .





وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار يقية 15.65 جنيه للشراء وقدم بنك الاسكندرية اقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.65 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والاسكان سجل الدولار 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني بمصر 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الدولار 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري إلى 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء ز15.65 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل الدولار 15.56 جنية للشراء و15.66 جنيه للبيع.



