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منوعات

شاهد.. سيارة تنجو بأعجوبة من تصادم مروع مع قطار

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:41 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 كشفت لقطات مرعبة لحظة تجنب سائق سيارة الاصطدام بقطار خلال ثوان معدودة ، كما هو موضح في لقطات  مسجلة من قطار يقترب من تقاطع سكة حديد.


في مقطع مسجل في  مقاطعة لانكشاير البريطانية، يتعرض سائق "بموقف  خطير" أثناء محاولته عبور القضبان، وكاد يسحقه القطار القادم.


 يظهر المقطع قطارًا يمر على قضبان سكة حديد في حين بدأ  سائق سيارة في التحرك للأمام ، ويبدو أنه لم يلاحظ أن القطار الثاني كان قادمًا في الاتجاه المعاكس ، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.


 لحسن الحظ ، تتجاوز السيارة المعبر في غضون ثوانٍ فقط بينما يضغط سائق القطار على الفرامل.


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