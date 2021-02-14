في هذه الحالة يجب اللجوء لعملية استبدال الركبة؟

صحة العظام تعد أمرًا حيويًا للغاية بعد سن معين ، لذا ينصح الأطباء مرضاهم بفحص أنفسهم بشكل دوري للاطمئنان على المفاصل، خصوصا وأنه

الاستبدال الكلي للركبة أو TKR هي عملية جراحية في المرحلة النهائية من التهاب المفاصل الحاد في الركبتين، "لديه القدرة على تصحيح ليس فقط الأسطح البالية ، ولكن أيضًا الميكانيكا ، وبالتالي توفير مفصل ثابت ومحاذاة جيدًا. على الرغم من التقدم في الإجراء ، يتمسك بعض الأشخاص بمفاهيم قديمة عن مخاطرها ونتائجها ، ويؤخرونها لأطول فترة ممكنة ، مما قد يؤثر على وظيفة ما بعد الجراحة.

التوقيت الصحيح للجراحة ضروري لتحسين نتائج العملية. لذا ، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو: هل من الآمن تأخير جراحة استبدال الركبة ، وكم من الوقت يجب الانتظار قبل الالتزام بها "

- ما هو التهاب مفاصل الركبة؟

ويوضح الدكتور مالهان أنه اضطراب تدريجي، ويستمر سطح المفصل في التآكل ويحدث فقدان العظام. ينتج عن هذا تشوه. هناك ضغط غير طبيعي على الأربطة أيضًا ، والذي سوف يمتد تدريجيًا ويؤدي إلى عدم استقرار المفصل.





"إن TKR الأساسي الجيد مع مخزون عظام صحي وأربطة مستقرة ومحاذاة مرضية للمفاصل تعد بالنجاح على المدى الطويل. وقد يؤدي التأخير المفرط إلى الإضرار بالإجراء الذي يؤثر على طول عمر الغضاريف، كما يحذر من مخاطر إجراء الجراحة في وقت مبكر جدًا.