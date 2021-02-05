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مرأة

وداعا للحرج.. 5 مكونات طبيعية للتخلص من الركبة الداكنة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:04 ص
الركبة الداكنة
الركبة الداكنة
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قسم المرأة
الركب الداكنة هي مشكلة تجعل الكثير من الناس يشعرون بالحرج والإحباط، فالكثير من الناس ما زالوا يفضلون معالجة لون البشرة الداكن لتتناسب مع لون باقي أجزاء الجسم، حيث يعد الميلانين هو العنصر المسؤول عن لون البشرة، لذلك تظهر الركب الداكنة بسبب وجود فائض من الميلانين في تلك المنطقة بالذات من الجلد، يستخدم بعض الأشخاص العلاجات المنزلية للعناية بالبشرة، حيث يفضلون العلاجات الطبيعية لتفتيح الركبتين الداكنتين في المنزل بدلًا من الأدوية.

لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الركبتين الداكنتين.


1. الخيار
يعتبر الخيار من أكثر الطرق فعالية لعلاج سواد الركب والأكواع، فهو لا يساعد في تفتيح لون البشرة فقط، بل يحافظ عليها أيضًا رطبة، كما يزيل الخيار خلايا الجلد الميتة بخصائص التبييض الموجودة فيه، فهو يساعد أيضًا في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها، يمكنك فقط فركه على الركبتين لمدة 10-15 دقيقة.

2. الصبار
فالألوفيرا علاج طبيعي يستخدم للبشرة والشعر بالإضافة إلى المشاكل الصحية، وعندما يتعلق الأمر بالجفاف أو حب الشباب أو السواد، فإن هذا العلاج المنزلي سيساعدك فإنه غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يجعل ركبتيك ناعمة ويقوم بتفتيحها أيضًا، ضعي جل الصبار على ركبتيك كل يوم لمدة 10 دقائق تقريبًا وانتظري النتائج.

3. البطاطس
البطاطس لها خصائص تبييض موجودة فيها، وهذا يجعلها مثالية لمعظم علاجات التجميل، فقط يمكنك تقطيع قطعتين من البطاطس ووضعها على ركبتيك، سيساعد ذلك في تقليل الجفاف والتشققات وسواد الركبتين.

4. الليمون
يحتوي الليمون أيضًا على سمات التبييض، يمكن أن يفيد الليمون في الحفاظ على رطوبة ركبتيك وفي تفتيح اللون الداكن، فقط اقطعي ليمونة إلى جزأين وافركيها على ركبتيك، كرري هذا لبضعة أسابيع وسترى الفرق.

5. الكركم
حيث يحتوي على عامل الكركمين الذي يساعد في تفتيح البشرة الداكنة، يمكنك خلطه مع اللبن أو العسل ووضعه على بشرتك لجعل الخليط أكثر فعالية.
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