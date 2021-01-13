فوائد جل الصبار للشعر بأنواعه المجعد والجاف والخفيف والمتساقط

فوائد جل الصبار للشعر، الصبار نبات ينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، يقدره الناس لاستخداماته الزخرفية وخصائصه الطبية ، الصبار نبات ينمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، يقدره الناس لاستخداماته الزخرفية وخصائصه الطبية ، لقد قدر الناس هذا العضو من عائلة Liliaceae لخصائصه العلاجية والتجديدية العديدة لآلاف السنين.





ويشير المدافعون عن استخدام الصبار لصحة الشعر إلى وفرة من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المكونات المرتبطة بنمو الشعر. يقولون إن هذه الخصائص هي علامات على قدرتها على تعزيز الشعر الصحي والوفير، العلاقة بين خصائص الصبار وحيوية الشعر لم تثبت حتى الآن من خلال البحث العلمي ، فى هذا المقال، سوف نستكشف الموضوع أكثر ، جنبًا إلى جنب مع النظر في الفوائد الأخرى للصبار للشعر وفروة الرأس.





فوائد جل الصبار للشعر والبشرة





وفقًا لجمعية Trichological Society ، وهي جمعية مستقلة للمهنيين المشاركين في دراسة وعلاج فروة الرأس والشعر البشري ، يبلغ متوسط ​​معدل نمو الشعر سنتيمترًا واحدًا في الشهر .





قد يساعد غسل الشعر باستخدام الصبار على تعزيز نمو الشعر.





لم يثبت أن الشامبو ومنتجات الشعر الأخرى لها تأثير كبير على هذا المعدل ، والذي يتم تحديده بشكل أساسي من خلال الوراثة وصحة الفرد.





يُعتقد أن الصبار يعمل بشكل رئيسي بسبب محتوياته ، والتي تشمل:





الفيتامينات

الأحماض الأمينية الأساسية

المعادن ، مثل النحاس والزنك ، والتي تعتبر مهمة لنمو الشعر

المنشطات النباتية

أحماض دهنية

الصبار هو عمل تجاري كبير. في عام 2004 ، كانت مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الصبار تصل إلى 110 مليار دولار سنويًا .





الصبار منتج طبيعي ولا يحمل سوى القليل من المخاطر حتى يتمكن الناس من تجربته بأمان على الرغم من عدم وجود إجماع علمي.





فوائد جل الصبار للشعر الجاف





الصبار مفيدًا لصحة الجلد والشعر ، ويمكن استخدامه موضعيًا. قد يكونمفيدًا لصحة الجلد والشعر ، ويمكن استخدامه موضعيًا.

يعد استخدام الصبار في علاج التهاب الجلد الدهني أحد الفوائد المزعومة للعناية بالشعر التي تمت دراستها.





التهاب الجلد الدهني (SD) هو مرض جلدي يتسبب في ظهور طفح جلدي أحمر مائل للوردي وقشور قشرية صفراء-بيضاء على سطح الجلد ، والتي قد تكون أيضًا منتفخة ودهنية. كثيرا ما يتطور SD على الوجه وفروة الرأس. عندما يصاب الأطفال بالتهاب في فروة الرأس ، يطلق عليه اسم غطاء المهد.





وجدت إحدى الدراسات أن العلاج بالصبار أدى إلى انخفاض كبير في الحكة والتقشر وحجم المنطقة المصابة بالتهاب الجلد الدهني. نظرًا لأن SD ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر مؤقتًا ، فهذا أحد الاستخدامات الواضحة للصبار لنمو الشعر.





أيضًا ، هناك تكهنات بأنه نظرًا لأن الصبار يساهم في فروة رأس صحية ، وهو أمر مهم لنمو الشعر الصحي ، فإن هذا يعزز الحجج حول فعالية الألوة فيرا في العناية بالشعر.





اقترح الباحثون أن فوائد الصبار للشعر قد ترجع ، جزئيًا على الأقل ، إلى قدرتها على تنشيط الدورة الدموية وتحسين توصيل الأكسجين والتغذية إلى بصيلات الشعر.





فوائد جل الصبار للشعر الدهني

يعمل جل الصبار على تنظف جذع الشعر بكفاءة ، وتجريد الدهون الزائدة، وبقايا من منتجات الشعر الأخرى ولكن الصبار لا يؤذي خصلات شعرك أثناء تنظيفه، على عكس المواد الكيميائية الأخرى في منتجات الشعر ، يعتبر الصبار لطيفًا ويحافظ على سلامة شعرك يعد استخدام الألوفيرا طريقة رائعة للحصول على شعر أكثر صحة ولمعانًا ونعومة.



فوائد الصبار للشعر الخفيف

يحتوي الصبار على ما يسمى بالإنزيمات المحللة للبروتين والتي تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس، كما أنه يعمل كبلسم رائع ويترك شعرك ناعمًا ولامعًا، يعزز نمو الشعر ويمنع الحكة على فروة الرأس ويقلل من القشرة ويرطب شعرك .

تقول ديان غيج ، مؤلفة كتاب Aloe Vera: Nature's Soothing Healer ، "إن الكيراتين ، البروتين الأساسي للشعر ، يتكون من الأحماض الأمينية والأكسجين والكربون وكميات صغيرة من الهيدروجين والنيتروجين والكبريت، يحتوي الصبار على تركيبة كيميائية مماثلة بالإضافة إلى الكيراتين ، فهو يجدد الشعر بالعناصر الغذائية الخاصة به ، مما يمنحه مرونة أكبر ويمنع التكسر ".

امزج كميات متساوية من جل الصبار وزيت جوز الهند البكر، ضعيه واتركيه لأطول فترة ممكنة للحصول على شعر قوي وناعم، الصبار مكون طبيعي يجلب معه كنزًا من الفوائد.





فوائد الصبار للشعر المتساقط

وجدت دراسة أجريت عام 1998 أن الألوفيرا ساعد في علاج التهاب فروة الرأس الذي تسببه قشرة الرأس، الأحماض الدهنية الموجودة في نبات الصبار لها خصائص مضادة للالتهابات .

ويحتوي الصبار على فيتامينات A و C و E. تساهم جميع هذه الفيتامينات الثلاثة في تجديد الخلايا ، وتعزيز نمو الخلايا الصحي وشعر لامع.

فيتامين ب 12 وحمض الفوليك موجودان أيضًا في جل الصبار، كل من هذه المكونات يمكن أن تمنع شعرك من التساقط.

كما ان جل الصبار منتج شائع يستخدمه الناس على بشرتهم بعد التعرض للشمس، هذا بسبب محتواه العالي من الكولاجين وخصائص التبريد، يشير محتوى الفيتامينات في الألوفيرا إلى أنه قد يعمل على إصلاح أضرار أشعة الشمس على شعرك أيضًا.

هناك العديد من استخدامات الألوفيرا ، مثل الصبار للوجه والبشرة، ونظرًا لأن جل الصبار يحتوي على العديد من المغذيات، يمكن أن تعالج وتقشر وتجدد وتكشف وتوفر تغذية ثابتة ومثيرة للإعجاب لبشرة الإنسان.

ويمكن استخدام جل الصبار لعلاج الجروح والجروح الطفيفة وجفاف الجلد والحروق الشديدة، الألوة فيرا غنية بفيتامين C و E وبيتا كاروتين مما يمنحها خصائصها المغذية والمضادة للشيخوخة، ويمكنها ترطيب البشرة دون جعلها دهنية ، مما يجعلها رائعة وخاصة لمن لديهم بشرة دهنية ".

كما تقترح شرب عصير الصبار في الصباح الباكر على معدة فارغة لأنه يحسن الهضم ويعالج أي نوع من مشاكل المعدة، وإذا كنت تتمتع بداخل صحي ، فسوف يمنحك مظهرًا خارجيًا متوهجًا وفي هذه الحالة يكون بشرة مشعة.

1. الصبار للبشرة الجافة - خذي بعض الصبار ، ورشة من الكركم ، وملعقة صغيرة من العسل ، وملعقة صغيرة من الحليب وبضع قطرات من ماء الورد . امزج هذا المزيج حتى تحصل على عجينة. ضعه واتركه لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك.

2. مقشر الصبار - تناول نصف كوب من جل الصبار الطازج ، وكوب من السكر وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، سيساعد السكر على تقشير الجلد الميت وفركه ، وسوف ينظف الصبار الجلد بعمق وسيساعد الليمون على تلاشي الندبات والتسمير، قلبي المكونات الثلاثة معًا واستخدميها لفرك الوجه والجسم.

3. الصبار لعلاج حب الشباب - خذي بعض من جل الصبار ومخلوط الجوز مع دقيق مثل القوام والعسل، الخصائص العلاجية للصبار إلى جانب مضادات الأكسدة من العسل ستمنحك بشرة ناعمة ونقية.

4. الصبار للبشرة الحساسة - أحضر بعض جل الصبار وعصير الخيار واللبن وزيت الورد وامزجهم معجون، ضعيه واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

فوائد الصبار للشعر المجعد





يتطلب كل نوع من أنواع الشعر نوعًا خاصًا من العناية. ستؤثر خصائص شعر الفرد ، مثل كثافته وملمسه وقطره ودرجة تجعيده ومساميته على كيفية استجابته للعلاج أو المنتج.

يميل الشعر الأفريقي الأمريكي إلى أن يكون جافًا جدًا ، ويوصي أطباء الجلد باستخدام منتجات ذات مكونات طبيعية ، مثل الصبار ، للعناية بالشعر بفضل مزيجها الغني من الفيتامينات والمعادن والرطوبة والمزيد ، يمكن أن تساعد الألوة فيرا في حماية مستويات الرطوبة في الشعر الجاف.

كيف تقوم بتطبيقه على الشعر؟ يمكن للأفراد المهتمين بالصبار للعناية بالشعر الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الطرق لتطبيقه ، بدءًا من المنتج منزليًا إلى المنتج بكميات كبيرة ، يحب بعض الأشخاص وضع جل الصبار الطازج مباشرة على فروة الرأس. لنفعل ذلك:

قطع ورقة من نبات الصبار الحية باستخدام ملعقة ، اجمع الجل (يحب البعض مزجه مع جوز الهند أو زيت الزيتون) افركي الجل أو الخليط مباشرة في فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة استخدمي شامبو لطيف لغسل الشعر وفروة الرأس كرر هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع ، حسب الحاجة نظرًا لأن بعض الأشخاص لديهم حساسية من الألوفيرا ، فمن الأفضل الاستمرار بحذر ومحاولة فرك كمية صغيرة من الجل على الرسغ أولًا ، لمعرفة ما إذا كان هناك رد فعل ، قبل تطبيقه على فروة الرأس.

تعتبر أقنعة الشعر أيضًا طريقة شائعة لاستخدام الصبار للعناية بالشعر. في هذا النهج ، يتم خلط الصبار بأحد العناصر التالية:

عسل زيت الجوجوبا بياض البيض نبات الحلبة يُدلك المزيج بعد ذلك في فروة الرأس والشعر ، ويُلبس غطاء الدش ، ويُترك المزيج لمدة 15 دقيقة إلى ساعة واحدة ، وبعد ذلك يُشطف بشامبو خفيف.

فوائد الصبار لتطويل الشعر الفوائد وفقًا لموقع "health line" إليكم أبرزها وهى:-

- يساعد على نمو الشعر والتقليل من القشرة التي تصيب الشعر. - يساعد الصبار كثيرًا في الحفاظ على نسبة حموضة الرأس والتي تكثف الشعر وتقويه. - التقليل من الالتهابات التى تصيب فروة الرأس، والتي تصيب الشعر بالضعف وتجعله خفيفا. - يعمل على ترطيب الشعر بالشكل المطلوب والتخلص من جفاف الشعر نهائيًا. - يستخدم لتطويل الشعر ماسك من الصبار مع زيت جوز الهند والعسل، والذى يحافظ على الشعر ويرطبه بشكل قوى. - يساعد الصبار فى إضافة لمعة قوية وطبيعية للشعر مما يظهرة بشكل صحى وحيوى. - يساعد الصبار فى تفليل خطر الأصابة بمرض الصلع الوراثى.





هل هناك مخاطر لاستخدام الصبار ؟





عادة لا يكون للاستخدام الخارجي للصبار آثار جانبية غير مرغوب فيها. ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن حالات من الحالات التالية:

ردود الفعل التحسسية ، خاصةً لدى المصابين بالحساسية تجاه الثوم والبصل والزنبق

التهاب الجلد التماسي أو الطفح الجلدي الذي يتطور بعد وضع الصبار على الجلد

السمية الضوئية ، أو تهيج الجلد مشابه لحروق الشمس الشديدة

ارتبط الإسهال والقيء وعدم توازن الكهارل والمغص ومشاكل الكلى بالاستخدام الفموي للصبار. بينما نادرة، وحالات حادة من بعض هذه المشاكل تم الإبلاغ .





هل تتفاعل أنواع الشعر ، مثل الشعر المجعد ، بشكل مختلف؟

يمكن أن يستفيد الشعر الأفريقي الأمريكي من خصائص ترطيب الألوة فيرا.

يتطلب كل نوع من أنواع الشعر نوعًا خاصًا من العناية. ستؤثر خصائص شعر الفرد ، مثل كثافته وملمسه وقطره ودرجة تجعيده ومساميته على كيفية استجابته للعلاج أو المنتج ، يميل الشعر الأفريقي الأمريكي إلى أن يكون جافًا جدًا ، ويوصي أطباء الجلد باستخدام منتجات ذات مكونات طبيعية ، مثل الصبار ، للعناية بالشعر ، بفضل مزيجها الغني من الفيتامينات والمعادن والرطوبة والمزيد ، يمكن أن تساعد الألوة فيرا في حماية مستويات الرطوبة في الشعر الجاف.





ما هي الأشكال المختلفة للصبار؟

الصبار متاح على نطاق واسع للشراء في العديد من الأشكال.

بينما يقوم الأفراد أحيانًا بقطع أوراق النباتات وتطبيق الهلام الطازج مباشرةً ، يمكن أيضًا شراؤه بأشكال مختلفة. تشمل هذه السوائل والزيت والجيل أو الحبوب والشامبو والمستحضرات والكريمات والبخاخات.



