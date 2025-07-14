محامي إبراهيم سعيد: طليقته حجزت على شقة والدته رغم العلاقة الطيبة بينهما

أكد المستشار محمد رشوان، محامي لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، أن طليقة موكله، السيدة داليا بدر، قامت بالحجز على شقة والدته، رغم العلاقة الطيبة التي كانت تربط بينهما، ومواقف الدعم والمساندة التي قدمتها لها والدة اللاعب في أكثر من مناسبة.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد 2”، إن هذا الإجراء جاء في ظل عدم وجود أي نزاع مباشر بين داليا بدر ووالدة إبراهيم سعيد، واصفًا ما حدث بأنه تصرف يتجاوز حدود الخلاف، داعيًا إلى التراجع عنه حفاظًا على الروابط الإنسانية بين العائلتين.

وتناول رشوان أيضًا خلفية الانفصال بين موكله وطليقته، مشيرًا إلى أن الطلاق وقع في عام 2009، وقد حصلت السيدة داليا بدر حينها على كافة حقوقها الشرعية بموجب عقد اتفاق قانوني.

وأكد أن العلاقة بين الطرفين ظلت مستقرة حتى عام 2022.

وأوضح المحامي أن إبراهيم سعيد يمر حاليًا بضائقة مالية، وهو أمر طبيعي قد يواجهه بعض نجوم الكرة بعد الاعتزال، خاصة في الفترة الانتقالية التي تسبق الاستقرار المهني في مجالات مثل الإعلام أو التدريب.