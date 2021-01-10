تم استخدام الصبار لعدة قرون لخصائصه العلاجية، يدعي البعض أن له تطبيقًا آخر إلى جانب فوائده الجلدية: يمكنه في الواقع تقوية شعرك وجعل فروة رأسك أكثر صحة.

فرك الصبار على فروة رأسك وشعرك وتركه يخترق بصيلات شعرك يمكن أن يحسن الشعر التالف والجاف، بعد تركه لمدة ساعة ، اشطف الجل بشامبو خفيف.

فوائد جل الصبار للشعر والبشرة

وجدت دراسة أجريت عام 1998 أن الألوفيرا ساعد في علاج التهاب فروة الرأس الذي تسببه قشرة الرأس، الأحماض الدهنية الموجودة في نبات الصبار لها خصائص مضادة للالتهابات .





ويحتوي الصبار على فيتامينات A و C و E. تساهم جميع هذه الفيتامينات الثلاثة في تجديد الخلايا ، وتعزيز نمو الخلايا الصحي وشعر لامع.

فيتامين ب 12 وحمض الفوليك موجودان أيضًا في جل الصبار، كل من هذه المكونات يمكن أن تمنع شعرك من التساقط.

كما ان جل الصبار منتج شائع يستخدمه الناس على بشرتهم بعد التعرض للشمس، هذا بسبب محتواه العالي من الكولاجين وخصائص التبريد، يشير محتوى الفيتامينات في الألوفيرا إلى أنه قد يعمل على إصلاح أضرار أشعة الشمس على شعرك أيضًا.





الصبار للوجه والبشرة، ونظرًا لأن جل الصبار يحتوي على العديد من المغذيات، يمكن أن تعالج وتقشر وتجدد وتكشف وتوفر تغذية ثابتة ومثيرة للإعجاب لبشرة الإنسان. هناك العديد من استخدامات الألوفيرا ، مثلللوجه والبشرة، ونظرًا لأن جل الصبار يحتوي على العديد من المغذيات، يمكن أن تعالج وتقشر وتجدد وتكشف وتوفر تغذية ثابتة ومثيرة للإعجاب لبشرة الإنسان.





ويمكن استخدام جل الصبار لعلاج الجروح والجروح الطفيفة وجفاف الجلد والحروق الشديدة، الألوة فيرا غنية بفيتامين C و E وبيتا كاروتين مما يمنحها خصائصها المغذية والمضادة للشيخوخة، ويمكنها ترطيب البشرة دون جعلها دهنية ، مما يجعلها رائعة وخاصة لمن لديهم بشرة دهنية ".





كما تقترح شرب عصير الصبار في الصباح الباكر على معدة فارغة لأنه يحسن الهضم ويعالج أي نوع من مشاكل المعدة، وإذا كنت تتمتع بداخل صحي ، فسوف يمنحك مظهرًا خارجيًا متوهجًا وفي هذه الحالة يكون بشرة مشعة.





1. الصبار للبشرة الجافة - خذي بعض الصبار ، ورشة من الكركم ، وملعقة صغيرة من العسل ، وملعقة صغيرة من الحليب وبضع قطرات من ماء الورد . امزج هذا المزيج حتى تحصل على عجينة. ضعه واتركه لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك.

2. مقشر الصبار - تناول نصف كوب من جل الصبار الطازج ، وكوب من السكر وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، سيساعد السكر على تقشير الجلد الميت وفركه ، وسوف ينظف الصبار الجلد بعمق وسيساعد الليمون على تلاشي الندبات والتسمير، قلبي المكونات الثلاثة معًا واستخدميها لفرك الوجه والجسم.

3. الصبار لعلاج حب الشباب - خذي بعض من جل الصبار ومخلوط الجوز مع دقيق مثل القوام والعسل، الخصائص العلاجية للصبار إلى جانب مضادات الأكسدة من العسل ستمنحك بشرة ناعمة ونقية.

4. الصبار للبشرة الحساسة - أحضر بعض جل الصبار وعصير الخيار واللبن وزيت الورد وامزجهم معجون، ضعيه واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

فوائد جل الصبار للشعر الجاف