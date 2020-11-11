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مرأة

ضعي الصبار على شعرك وشاهدي النتيجة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الصبار هو نبات طبي يستخدم لعلاج الحالات الصحية المختلفة لآلاف السنين وادة ما يكون من الآمن استخدام نبات vera مباشرة من النبات أو يمكنك شرائه على شكل هلام.

تحتوي كريمات الصبار والمواد الهلامية والمراهم على الجل الصافي الموجود في نبات الصبار ويمكن استخدام هذه المنتجات موضعيًا لعلاج أمراض الجلد المختلفة ويباع الصبار في شكل كبسولات أو سائل ليتم تناوله داخليًا لتعزيز الصحة والرفاهية.






الصبار فوائد عديدة للشعر فهو يخلصك من الزيوت ويساعد على علاج حكة الجلد ويعزز نمو الشعر واليكم فوائد الصبار لتطويل الشعر : 

الصبار لديه قدرة لا تصدق على ذلك زيادة الدورة الدمويةمصدر موثوقإلى منطقة وهذا جزء من سبب كون خصائصه العلاجية فريدة جدًا.

عندما تستخدم الصبار على شعرك وفروة رأسك ، يزداد تدفق الدم إلى فروة رأسك وعندما يتم تنظيف فروة رأسك وتكييف شعرك بالصبار ، قد تلاحظ أن تكسر الشعر وفقدانه يتباطأ.

هناك الكثير من الناس الذين يزعمون أن الصبار يتسبب بالفعل في نمو الشعر بشكل أسرع ولكن حتى الآن ، هناك القليل من الأدلة السريرية لإثبات أو دحض هذه الادعاءات.


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