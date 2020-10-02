فوائد الصبار للبشرة والشعر سحرية

فوائد الصبار عديدة فهو نبات طبي يستخدم لعلاج الحالات الصحية المختلفة لآلاف السنين ودائما ما يكون من الآمن استخدام نبات vera مباشرة من النبات أو يمكنك شرائه على شكل هلام وفوائد الصبار عديدة.





وفوائد الصبار عديدة فتحتوي كريمات الصبار والمواد الهلامية والمراهم على الجل الصافي الموجود في نبات الصبار ويمكن استخدام هذه المنتجات موضعيًا لعلاج أمراض الجلد المختلفة ويباع الصبار في شكل كبسولات أو سائل ليتم تناوله داخليًا لتعزيز الصحة والرفاهية.













فوائد الصبار عديدة فيُستخدم الصبار في الطب التقليدي منذ آلاف السنين ، وقد ربطته الدراسات بفوائد صحية مختلفة أيضًا على سبيل المثال ، يستخدم النبات لعلاج حروق الشمس ومحاربة الترسبات السنية وخفض مستويات السكر في الدم.









وتحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة بصبار الألوفيرا على مواد حافظة ومكونات أخرى لا يُقصد تناولها والتزم بتناول نبات الصبار وليس منتجات العناية بالبشرة التجارية.

























هناك فوائد للصبار في علاج آلام المفاصل فهو يمنع التهاب المفاصل ويخفف آلام المفاصل فتظهر الأبحاث أنه عند تناوله عن طريق الفم ، يمكن استخدام الألوة فيرا في علاج هشاشة العظام أو آلام الركبة.





وهذا بسبب الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تخلق تأثيرًا وقائيًا على الخلايا التي تنتج الالتهاب مع توفير الراحة الفورية للمريض.

















تم ربط تناول هلام الصبار من الورقة بالفوائد الصحية المحتملة وتم ربط أجزاء أخرى من النبات بالفوائد واليكم فوائد الصبار للجسم





فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتناول الصبار :





قد يقلل من مستويات السكر في الدم





في الدراسات البشرية والحيوانية ساعد هلام الصبار في تقليل مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين.













قد يقمع الإشارات الالتهابية





في الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار قام مستخلص الصبار بقمع الإشارات الالتهابية مثل TNFα و IL-1 و IL-6.









تقليل ترسبات الأسنان





اذا تم استخدامه كغسول للفم ، فقد يكون عصير الصبار فعالًا مثل غسول الفم العادي في تقليل تراكم البلاك.













قد يعزز الذاكرة





في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، ساعد تناول هلام الصبار في تعزيز التعلم والذاكرة مع تقليل أعراض الاكتئاب.









غني بمضادات الأكسدة





تناول جل الصبار بانتظام قد يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم وتساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وهي مركبات مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة.

















الصبار فوائد عديدة للشعر فهو يخلصك من الزيوت ويساعد على علاج حكة الجلد ويعزز نمو الشعر واليكم فوائد الصبار لتطويل الشعر :





الصبار لديه قدرة لا تصدق على ذلك زيادة الدورة الدموية إلى منطقة وهذا جزء من سبب كون خصائصه العلاجية فريدة جدًا.





عندما تستخدم الصبار على شعرك وفروة رأسك ، يزداد تدفق الدم إلى فروة رأسك وعندما يتم تنظيف فروة رأسك وتكييف شعرك بالصبار ، قد تلاحظ أن تكسر الشعر وفقدانه يتباطأ.





هناك الكثير من الناس الذين يزعمون أن الصبار يتسبب بالفعل في نمو الشعر بشكل أسرع ولكن حتى الآن ، هناك القليل من الأدلة السريرية لإثبات أو دحض هذه الادعاءات.





















هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الصبار موضعيًا وداخليًا وهناك فوائد الصبار للوجه فهو يشفي الحروق وغالبًا ما يستخدم الصبار لعلاج الحروق نظرًا لخصائصه المهدئة والمرطبة والمبردة.









ووجدت دراسة جديدة تضم 50 مشاركًا أن الأشخاص الذين استخدموا جل الصبار لعلاج الحروق السطحية والجزئية للسمك أظهروا نتائج أفضل من المجموعة التي استخدمت كريم سلفاديازين الفضة بنسبة 1٪.





أظهرت مجموعة الألوفيرا التئام الجروح وتخفيف الآلام في وقت سابق بالإضافة إلى ذلك ، كان للصبار ميزة كونه غير مكلف.





هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، ولكن ادلة متاحةمصدر موثوق يقترح أن هلام الصبار يمكن أن يكون مفيدًا في التئام الجروح.





إذا كنت تعاني من حروق الشمس أو حروق خفيفة أخرى ، ضع الصبار عدة مرات في اليوم على المنطقة المصابة وإذا كنت تعاني من حرق شديد ، فاطلب المساعدة الطبية قبل وضع الصبار.

















يمكنك وضع جل الصبار الطازج مباشرة على بشرتك أو اتباع وصفة لصنع منتج تجميل منزلي ويمكن أيضًا إضافته إلى الطعام والعصائر والمشروبات.





لعمل عصير الصبار واستخدم كوبًا من السائل لكل ملعقتين كبيرتين من جل الصبار أضف أي مكونات أخرى ، مثل الفاكهة ، واستخدم الخلاط أو معالج الطعام لخلط مشروبك.





إذا كنت تخطط لاستهلاك الشرائح الطازجة من هلام الصبار ، فسوف يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة لبضعة أيام ، ولكن من الأفضل استهلاكها في أسرع وقت ممكن يمكنك دائمًا تخزين هلام الصبار في الفريزر إذا لم تكن مستعدًا لاستخدامه على الفور ووضعه على الشعر والبشرة في أي وقت كان بجانب بعض الزيوت والوصفات.













هناك العديد من الفوائد الصبار على الشعر فهو يخلصك من الحكة وينظف الشعر الدهني من بقايا الزيوت واليكم فوائد الصبار للشعر :





يهدئ حكة فروة الرأس









التهاب الجلد الدهني هو المصطلح السريري للحالة التي نسميها قشرة الرأس ويمكن علاج أعراض حكة فروة الرأس والجلد المتقشر تحت شعرك بالصبار.





وجدت دراسة أجريت عام 1998 أن الألوفيرا ساعد في علاج التهاب فروة الرأس الذي تسببه قشرة الرأس والأحماض الدهنية الموجودة في نبات الصبار لها خصائص مضادة للالتهابات.













ينظف الشعر الدهني بعمق





الصبار ينظف بصيلات الشعر بكفاءة ، تجريد الدهون الزائدة (الزيت) وبقايا من منتجات الشعر الأخرى. لكن الصبار لا يؤذي خصلات شعرك أثناء تنظيفه على عكس المواد الكيميائية الأخرى في منتجات الشعر ، يعتبر الصبار لطيفًا ويحافظ على سلامة شعرك ويعد استخدام الألوفيرا طريقة رائعة للحصول على شعر أكثر صحة ولمعانًا ونعومة.









يقوي ويصلح خيوط الشعر





الصبار يحتوي على الفيتامينات A و C و E. تساهم كل هذه الفيتامينات الثلاثة في تجديد الخلايا ، مما يعزز نمو الخلايا بشكل صحي ويصبح الشعر لامعًا فيتامين ب 12 وحمض الفوليك أيضًايتضمن في جل الصبار. كل من هذه المكونات يمكن أن تمنع شعرك من التساقط.





الألوفيرا منتج شائع يستخدمه الناس على بشرتهم بعد التعرض للشمس. هذا بسبب محتواه العالي من الكولاجين وخصائص التبريد ويشير محتوى الفيتامينات في الألوفيرا إلى أنه قد يعمل على إصلاح أضرار أشعة الشمس على شعرك أيضًا.







