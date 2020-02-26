فوائد الصبار للأكل والتجميل.. اليك كل ما يمكن معرفته

الصبار، المعروف باسم الصبار الكمثرى الشائك ، ويوجد في المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة والمكسيك. يمكن أن تؤكل منصات الصبار المسطحة عندما يكون النبات صغيرًا ،عندما يكون الصبار أكبر سنًا ، من الصعب جدًا تناوله. الصبار هو عنصر شائع في الأطعمة في بعض مناطق المكسيك ،نرصد لكم من خلال المقال التالي أبرز فوائد الصبار .





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فوائد الصبار :





هناك عدة طرق لاستخدام الصبار ، بما في ذلك الهلام والحلويات كأداة مساعدة في تقوية الجسم ،هناك أيضًا عدد من الاستخدامات الطبية ، وذلك بفضل الفوائد الصحية المتنوعة لهذا الصبار.





1. الصبار مضاد للفيروسات





الوقاية هي أفضل خط دفاع عن الإصابة بفيروس. الصبار Nopal له خصائص مضادة للفيروسات ، وقد وجدت بعض الأبحاث الأولية أنه يحتوي على نشاط مضاد للفيروسات ضد فيروس الهربس البسيط (HSV) ، وفيروس المخلوي التنفسي (RSV) ، وفيروس نقص المناعة البشرية.





2. الصبار يحمي الخلايا العصبية :





يمكن أن تتلف الخلايا العصبية مثل جميع الخلايا الأخرى. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحواس أو الألم. يمكن الصبار Nopal حماية ضد هذا الضرر. على سبيل المثال،2014 دراسة موثوقة المصدروجدت أنه يحتوي على خصائص الحماية العصبية. هذا يمكن أن يساعد في منع الخلايا العصبية من التلف أو فقدان الوظيفة.





3. يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة :





يمكن أن تحمي مضادات الأكسدة خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. الصبار Nopal مليء بمضادات الأكسدة ، و2013 دراسة موثوقة المصدروجدت أن الصبار قادر على تقليل الإجهاد التأكسدي. يمكن لمضادات الأكسدة أن تفيد الجميع ، بغض النظر عن العمر والظروف السابقة.





4. الصبار ينظم مستويات السكر في الدم :





يمكن أن يكون تنظيم نسبة السكر في الدم صراعًا كبيرًا لمرضى السكري. قد يوفر الصبار Nopal حلًا مكملًا. تشير بعض الأبحاث إلى أن الصبار النوبالي يمكن أن ينقص وينخفض ​​معدل السكر في الدم.دراسة موثوقة لعام 2012على سبيل المثال ، يوصي بأخذ أدوية الصبار مع أدوية أخرى لمرض السكري للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.





5. الصبار علاج جيد لتضخم البروستاتا :





يمكن أن تكون البروستات المتضخمة مشكلة غير مريحة للرجال ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى التبول بشكل متكرر. أظهرت الأبحاث المبكرة أن الصبار nopal قد يساعد في علاج البروستات المتضخمة وقد يكون فعالًا في المساعدة في علاج سرطان البروستاتا. المكافأة: قد تكون قادرة على القيام بذلك مع آثار جانبية أقل من الأدوية التقليدية.





6. الصبار يقلل من الكوليسترول :





وجدت دراسة مبكرة أدلة موثوقة المصدرأن الصبار nopal كان قادرا على خفض الكولسترول. بينما انخفضت المستويات الكلية للكوليسترول ، انخفض الكوليسترول LDL (أو الكوليسترول "الضار") بشكل ملحوظ. قد يكون الصبار Nopal قادرًا على خفض الكوليسترول في الدم مع آثار جانبية أقل بكثير من الأدوية التقليدية للكوليسترول.





7. يساعد الصبار فى القضاء على مخلفات الطعام :





الصبار قد يساعد في الواقع مع أعراض البقايا. هناك مشكلة - فهي الأكثر فعالية عندما تتناول مستخلص الصبار قبل البدء في الشرب ، وتمنع المشكلة بدلًا من معالجتها لاحقًا. وجدت دراسة أجريت عام 2004 دليلًا قويًا على أن مستخلص الصبار nopal يقلل بشكل كبير من شدة المخلفات عند تناوله قبل الشرب.





فوائد اكل البشار من الصبار :



يمكن أن تؤكل منصات الصبار المسطحة عندما يكون النبات صغيرًا ،عندما يكون الصبار أكبر سنًا ، من الصعب جدًا تناوله. الصبار هو عنصر شائع في الأطعمة في بعض مناطق المكسيك.





يمكن الحصول على الفوائد الصحية لـ Nopal بعدة طرق مختلفة. الطريقة الأكثر وضوحًا ، والتي تقدم أيضًا أفضل الفوائد الصحية ،تتمثل في تناول الصبار مباشرة. يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية في كبسولة أو مسحوق أو مستخلص أو حتى سائل.





فوائد نبات الصبار :



هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد جرعات آمنة وفعالة من كل شكل من أشكال الصبار ،توصي معظم المكملات الغذائية عادة بتناول جرعة واحدة على الأقل من 500-650 ملليغرام يوميًا ،وتعددت الفواد الصحية ،منها ينظم الكولسترول ،والسكر والضغط ،ويحمي العظام ،ومضاد للأكسدة والالتهابات .





اضرار اكل الصبار :





يعتبر الصبار Nopal الأكثر أمانًا عند تناوله كغذاء بدلًا من تناوله ؛ هذا له أقل عدد من الآثار الجانبية. في حين أن المكملات الغذائية قد تكون آمنة ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة. من المهم أن تعرف أن المكملات الغذائية لا تخضع لمراقبة السلامة أو النقاوة أو الجودة أو التعبئة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. اختر منتجك بعناية ومن مصدر حسن السمعة.





اضرار اكل الصبار :





صداع الرأس

غثيان

الانتفاخ

الإسهال ، أو زيادة البراز





يجب على النساء الحوامل أو اللائي يحاولن الحمل ألا يتناولن مكملات الصبار nopal ، لأنه لا توجد معلومات موثوقة حول ما إذا كانت آمنة أم لا إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، يجب أن تكون حريصًا بشكل خاص عند تناول صبار nopal أو مكملاته ، لأنه قد يؤثر على نسبة السكر في الدم. تحدث إلى طبيبك قبل تناوله ، وتأكد من فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر عند اختباره.





فوائد الصبار للبشرة وكيفية استخدامه :





يعد جل الصبار واحد من أهم المكونات الطبيعية عند الفتيات، فلا تتخلى عنه الفتيات سواء في الشعر او البشرة، فيعتبر عنصرًا أساسيًا في الأدوات التجميلية، كما أنه يعتبر بديل للمكملات التي يتناولها الفتيات لتقوية وتغذية الشعر.

فوائد الصبار للبشرة :

ومن أهم فوائد جل الصبار للبشرة، فهو يستخدم كعلاج فعال لحب الشباب، ويقلل من وجود آثار حب الشباب، كما يساعد جل الصبار في محاربة الجراثيم والبكتيريا التي تكون نتيجة للحبوب التي تتكاثر على البشرة لاسيما أصحاب البشرة الدهنية.

ويساعد جل الصبار في التخلص من البقع السوداء أو الملونة على الجلد، كما انه يحارب الهالات السوداء التي تظهر نتيجة لعوامل عديدة منها التغذيو الخاطئة والسهر.

كا يُعد جل الصبار من أكثر الطرق الفعالة في التخلص من الحروق الناتجة للتعرض لأشعة الشمس الضارة، وذلك من خلال فرد جل الصبار على البشرة بالكامل لمدة أسبوع بشكل يومي.

كيفية استخدام جل الصبار :

كما يستخدم جل الصبار في تكثيف للرموش، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار مع زيت الزيتون وفيتامين (ه) وخلط المزيج معا، ووضعه على الرموش أثناء فترة الليل.

كما يساعد جل الصبار الشعر على تقوية فروة الرأس، والتخلص من الحكة الناتجة عن القشرة الكثيرة، كما يساعد جل الصبار في نمو الشعر في مقدمة الرأس التي تكون نتيجة لشد الشعر إلى الخلف.





ما هى فوائد الصبار للشعر ؟

1- يحتوي الصبار على الإنزيمات المحللة للبروتين، والتي تساعد على الشفاء وإصلاح الخلايا التالفة في فروة رأسك، مما يحسن صحة بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر الصحي وأسرع.

2-لا يساعد الإنزيم البروتيني فقط في علاج فروة الرأس فحسب ، بل يساعد أيضًا على تنشيط بصيلات الشعر النائمة ، مما يعزز نمو الشعر.

3-يساعد على الحد من تساقط الشعر ويتحكم في تساقط الشعر ، مما يضمن بقاء شعرك كثيفًا وكثيفًا.

4- له خصائص مضادة للالتهابات و التي تساعد على تهدئة فروة رأسك من التهيج والتفاقم، كما أن خصائصه المضادة للفطريات والمضادة للفيروسات تعمل على علاج قشرة الرأس والتساقط.

كيف تستخدمين الصبار لشعرك ؟

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تطبيقها في منزلك بأقل التكاليف وأبسط المكونات من مطبخك، منها : 1-زيت الخروع والصبار لنمو الشعر

المكونات : كوب من جيل الألوفيرا + 2 ملعقة من زيت الخروع الطريقة : اخلطي المكونات وضعيها على شعرك وركزي على الجذور، ثم ارتدي قبعة على رأسك "بونيه"، واتركيه طيلة الليل ثم قومي بغسله في الصباح.

2-العسل والصبار :

المكونات : 5 ملاعق طعام من جل ألوفيرا + 3 ملاعق من زيت جوز الهند + ملعقتين عسل الطريقة : اخلطي المكونات وضعيه على شعرك وابدئي بتدليك الجذور ثم ضعيه على الأطراف، ثم غطي شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

3-البيض والصبار :

المكونات : 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطازج + ملعقة طعام زيت زيتون + صفار بيضة الطريقة : اخلطي المكونات وضعي الخليط على شعرك مع التركيز على الجذور، واتركيه لمدة 30 دقيقة بعد لفه بمنشفة، ثم اغسليه واحرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.





المصدر.. موقع هيلثي وترجمات



