أبرزها الكركم والكافيين.. 6 أطعمة تجنبك الإصابة بالزهايمر

يعد الزهايمر من الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثيرون خاصةً عند التقدم في العمر وبمرحلة الشيخوخة، ويلجأون عندئذٍ للعديد من الأدوية والعلاجات الطبية التي لا تظهر نتائجها إلا على المدى البعيد.





لذا ولتجنب الإصابة بالزهايمر نستعرض لك أبرز 6 أطعمة عليك إضافتها لنظامك الغذائي وفقًا لتقرير بموقع "Facty”.





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1. التوت:

وفقًا لمجلة Journal of Alzheimer Disease، فقد يساعد التوت في تقليل تراكم اللويحات في الدماغ، والذي يُعتقد أنه عامل رئيسي في تطور مرض الزهايمر، تربط بعض الأبحاث أيضًا بأن التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة مما يساهم في تحسين وظائف المخ والذاكرة لدى كبار السن.





2. المكسرات:

تشير الأبحاث الأولية إلى أن أوميغا 3s، وأوميغا 6، وفيتامين E، وحمض الفوليك، وفيتامين B6، والمغنيسيوم في اللوز، والكاجو، والبندق، والفول السوداني، والجوز يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، كما يدور الجزء الأكبر من الدراسات التي أجريت على الحيوانات حول الجوز والفئران المصابة بشكل من أشكال مرض الزهايمر الذي يسبب فقدان الذاكرة وتدهور الحركة الجسدية والسلوك القلق، تم تغذية ثلاث مجموعات من الفئران بنظامهم الغذائي المعتاد، حيث تلقت مجموعتان الجوز بكميات مختلفة، أظهرت كلتا المجموعتين اللتين تناولتا الجوز تحسنًا في جميع مجالات المرض.





3. القهوة والكافيين:

تظهر الدراسات أنها قد تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، حيث يمكن للمنبه أن يؤخر ظهور الخرف لدى كبار السن الذين تظهر عليهم بالفعل علامات المرض عن طريق منع التهاب الدماغ، وبالتالي تقليل التدهور المعرفي.





4. الشوكولاته الداكنة:

من المعروف أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تساعد تلك الفلافونويد نفسها أيضًا في مكافحة الخرف والزهايمر، فتنسب دراسة إيطالية الفضل إلى الشوكولاتة الداكنة في تحسين النتائج في الاختبارات المعرفية على البالغين الذين أظهروا العلامات المبكرة للخرف الخفيف، حيث كانت التحسينات واضحة بعد شهرين من بدء الأشخاص في تناول الشوكولاتة الداكنة عالية الفلافونويد.





5. الكركم:

يمكن أن يكون لإضافة الكركم إلى الأطباق أو شرب شاي الكركم فوائد كبيرة على الصحة العقلية، فيعتبر الكركم خيارًا صحيًا طبيعيًا شائعًا، وقد وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مؤخرًا أن مزيجًا من فيتامين D3 والكركم يمكن أن يقلل من ترسبات الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر، حيث يعتبر الكركم من التوابل اللذيذة للأطباق بالإضافة لفوائده الصحية.





6. الأسماك الدهنية:

تشير الأبحاث إلى أن الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الماكريل والسردين والسلمون، قد تلعب دورًا في الوقاية من مرض الزهايمر، حيث أن أوميغا 3 وأوميغا 6 معترف بهما جيدًا في مجال صحة الدماغ، لذلك فإن استهلاك حوالي ثمانية قطع من هذه الأسماك أسبوعيًا يمكن أن يحسن وظائف المخ.