يحمي من الزهايمر.. اعرف أهمية تناول الجرعة اليومية من فيتامين هـ

كما ان فيتامين (هـ) مركب قابل للذوبان في الدهون وموجود بشكل طبيعي في العديد من المصادر الغذائية وتناول هذه الأطعمة يساعد في الوقاية من أمراض نقص فيتامين (هـ) والحفاظ على صحة جيدة .

ووفقا لما جاء في موقع "boldsky" نستعرض ابرز فوائد فيتامين هـ على الصحة...

- يقلل من فرص الإصابة بالأمراض التنكسية: فيتامين (هـ) مضاد للأكسدة يقاوم الإجهاد التأكسدي في أجسامنا ، وبالتالي يمنع الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.





- يمنع متلازمة ما قبل الحيض (PMS): البرولاكتين المفرط أو البرولاكتين المرتفع بشكل غير طبيعي يسبب أعراض الدورة الشهرية لدى النساء، يعمل فيتامين هـ على تطبيع تأثير البرولاكتين ويمنع الدورة الشهرية .





- يحسن وظائف الكلى: يرتبط ارتفاع ضغط الدم عادة بضعف وظائف الكلى ، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين هـ على تخفيف ارتفاع ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى في الجسم.





- يعالج الورم الحبيبي الحلقي: الورم الحبيبي الحلقي يتميز باحمرار ، نتوءات والتهاب في الجلد، يقاوم فيتامين E الالتهاب ويساعد في تقليل العديد من مشاكل البشرة.





- يحسن الرؤية وأمراض العيون الأخرى: الجزيئات غير المستقرة تكسر أنسجة العين وتضعف الرؤية، يساعد فيتامين هـ في تحسين الرؤية وأمراض العين الأخرى بسبب خصائصه المضادة للأكسدة .



