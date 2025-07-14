ضمن أغنيات بيستهبل.. أحمد وعمرو سعد يتصدران بوستر "أخويا"

أطلق النجم أحمد سعد بوستر أغنية "أخويا" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل" المقرر إطلاقه بداية من الأربعاء القادم.

وتصدر النجم عمرو سعد البوستر الرسمي للأغنية رفقة شقيقه النجم أحمد سعد في تعاون جديد بين النجمين بعد عدد كبير من الأغنيات التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو.

أحمد سعد وعمرو سعد

ومن المقرر إطلاق أغنية "أخويا" يوم الأربعاء ضمن أغاني المرحلة الأولى من الألبوم ويطرحها عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في تمام الساعة السابعة مساء.

أغنية أخويا من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.

ألبوم أحمد سعد

وأعلن أحمد سعد على أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين وأطلق على المرحلة الأولى "الوش الأول" ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية "بيستهبل" في تمام الخامسة مساء وأغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" في تمام السابعة مساء كما يطلق أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية "بطة" في تمام التاسعة مساء.

موعد طرح المرحلة الثانية من ألبومه

وحدد أحمد سعد يوم 24 يوليو الجاري موعدا لإطلاق المرحلة الثانية "الوش الثاني" على أن يبدأ بأغنية "بلونة" الساعة الخامسة مساء وأغنية "شفتشي" الساعة السادسة وأغنية "اتحسدنا" في تمام السابعة بينما يطلق أغنية "اتك اتك" الساعة الثامنة ويختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى.

وكان أحمد سعد كشف عن كواليس أغنيته الجديد "حبيبي ياه ياه" أمس والتي يقدمها بمشاركة عفروتو ومروان موسى ونشر مجموعة من الصور من كواليس التسجيل والتي لاقت تفاعلا كبير.

ويقابل النجم أحمد سعد جمهوره في عدد من الحفلات الضخمة خلال الصيف بالساحل الشمالي وعدد من الدول العربية ويبدأ جولته من مهرجان مراسي.