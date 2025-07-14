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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي ونجوم الأغنية الشعبية بعزاء محمد عواد.. صور

عزاء المطرب محمد عواد
عزاء المطرب محمد عواد

أقيم اليوم الإثنين، عزاء المطرب الراحل محمد عواد، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من نجوم الغناء وأعضاء نقابة المهن الموسيقية. 

شهد عزاء محمد عواد، حضور الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الذي استقبل العزاء، وحضر العزاء أيضا: (حلمي عبد الباقي، سعد الصغير)، وعدد آخر من نجوم الفن والطرب. 

وفاة المطرب محمد عواد

وشُيع جثمان الراحل محمد عواد، يوم الخميس من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، عقب صلاة الظهر، ليوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه.

ونعى مؤخرا الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين الراحل محمد عواد وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد.. الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسامحك.. كنت معايا في العزاء من يومين وقلت لي: أنا الحمد لله بقيت زي الفل".

كما نعاه الفنان حلمى عبد الباقى وقال :مع السلامه ياأجمل واخلص وأوفي وأبيض وأنقي قلب علي ضهر الأرض مع السلامة ياقلبي ياقلبي، زي ماكنت ديما بقولهالك قلبي ياعواد مش مصدق اني بكتب عزاك مش مصدق اني مش هشوفك تاني، ولا هكلمك تاني بس هقول ايه متغلاش علي اللي خلقك ياحبيبي في الجنة ونعيمها، ان شاء الله دعواتكم لقلبي محمد عواد .

المطرب محمد عواد

ويُعد الراحل محمد عواد من أبرز الأصوات التي أثرت الساحة الغنائية الشعبية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدّم عددًا من الأغاني التي لاقت رواجًا واسعًا، وتميّز بأسلوبه الصادق وصوته القوي.

وقد سادت حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه عقب إعلان وفاته، وتناقل الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلمات نعي مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومواقفه الإنسانية.

عزاء المطرب محمد عواد 
عزاء المطرب محمد عواد 
محمد عواد المطرب محمد عواد عزاء محمد عواد وفاة المطرب محمد عواد

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