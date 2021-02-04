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مرأة

احذر الدهون.. أسباب تمدد الشريان الأورطي

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:57 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أسباب تمدد الشريان الأورطي تعود الى عوامل كثيرة وهناك العديد من الأشياء التي قد تتسبب في تمدد الشريان الأورطي أو توسعه، والتي من أهمها العامل الوراثي، حيث تتسبب متلازمات مارفان، وإهلرز دانلوس، ولويز ديتز، وتيرنر في ضعف جدران الأوعية الدموية.


وقال الدكتور وليد الدالى أن تصلب الشرايين الناتج عن تراكم طبقات الدهون على جدار الشريان، وهو ما يتسبب في ضعف جدار الشريان، ويزيد من احتمالية تمدده، ومن ضمن الأسباب التى تصيب الشريان الأورطى الإصابة بالعدوى، أو الالتهابات والبكتيريا في الشريان الأورطي.

وأضاف  الدالى أن هناك أسبابا خطيرة تساهم فى تمدد الشريان الأورطى أهمها الإصابة بمشكلة في الصمام الأبهري المسؤول عن إخراج الدم من القلب إلى الشريان الأورطي، والتعرض للصدمة المباشرة، كما في حوادث السيارات وغيرها.

وأوضح  الدالى في بعض الحالات التي لا يكون فيها التمدد كبيرًا يقوم دكتور علاج الأوعية الدموية بوصف بعض الأدوية التي تعمل على تنظيم ضغط الدم، وبعض الأدوية التي تعمل على تنظيم ضربات القلب، وبعض الأدوية التي تعمل على خفض معدلات الكولسترول في الدم، ولكن قد تحتاج بعض الحالات المتطورة إلى التدخل الجراحي لعلاج هذه المشكلة قبل تعرض الشريان للانفجار.
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