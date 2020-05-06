تمدد الشريان الأورطي أكثر حدوثًا في هذه الأماكن.. تعرف عليها

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة،

أن أغلب الأماكن التي يحدث فيها تمدد الشريان الأورطي هي منطقة البطن تحت الشريان الكلوي، وهو ما يصاب به 95% من الحالات، ويمكن علاجه بسهولة.



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