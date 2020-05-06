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تمدد الشريان الأورطي أكثر حدوثًا في هذه الأماكن.. تعرف عليها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:01 م
تمدد الشريان الأورطي
تمدد الشريان الأورطي أكثر حدوثًا في هذه الأماكن
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آية التيجي
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تمدد الشريان الأورطي حيث التقدم بالعمر، والعوامل الوراثية، وارتفاع ضغط الدم، والحالات التي تعاني من مشاكل في الأنسجة الخلوية، والحالات التي تعاني من مشاكل تصلب الشرايين.

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أغلب الأماكن التي يحدث فيها تمدد الشريان الأورطي هي منطقة البطن تحت الشريان الكلوي، وهو ما يصاب به 95% من الحالات، ويمكن علاجه بسهولة.

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وعن مناطق الجسم التي يمكن بها الإصابة بتمدد الشريان الأورطي، أضاف الدالي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن الإصابة قد تحدث في منطقة الصدر، أو بالقرب من القلب، أو في الشريان الأورطي الصاعد.

وأوضح الدالي، بانه في حال الإصابة لابد من الكشف عن الشريان الموجود خلف الركبة، لأن الإصابة بتمدد الشريان الأورطي يترافق مع الإصابة بشريان الركبة في كثير من الحالات.

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ولفت الدالي، إلى إمكانية إصلاح تمدد الشريان الأورطي عن طريق تركيب الدعامات، وفي حالة عدم إمكانية تركيب الدعامات يخضع المريض للتدخل الجراحي، وهي العملية التي تقوم بإصلاح المنطقة المتسعة في الشريان الأورطي الذي يحمل الدم إلى المعدة والحوض والساقين.

وتابع الدالي، أنه يسبب تمدد الشريان الأورطي ضعف في جدران الشرايين لذلك يكون الهدف من الجراحة تقليل الضغط على جدران الشرايين ومنع حدوث انفجار مع السماح بتدفق الدم إلى الساقين.
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