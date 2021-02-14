العربية: وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بوصول وفد مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإعادة فتح السفارة المصرية هناك.





وفي 28 ديسمبر الماضي وخلال زيارة هي الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد مصري، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.





واتفق الوفد آنذاك على استئناف عمل السفارة المصرية في «طرابلس»، في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.



