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أخبار العالم

العربية: وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بوصول وفد مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس، لإعادة فتح السفارة المصرية هناك. 

وفي 28 ديسمبر الماضي وخلال زيارة هي الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد مصري، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.

واتفق الوفد آنذاك على استئناف عمل السفارة المصرية في «طرابلس»، في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في يناير 2014، إجلاء جميع العاملين الرسميين في سفارة بلادها في ليبيا بعد اختطاف 4 من الدبلوماسيين المصريين في البلاد.
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