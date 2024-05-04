الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

حمل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك وإغاثة المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.