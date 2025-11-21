الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

وجّه أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإدارة العامة لخدمة المواطنين بتنظيم قافلة جديدة ضمن مبادرة "قوافل الخير" التي أطلقتها محافظ الإسكندرية ، لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة لخدمة المواطنين اليوم بتنفيذ قافلة غذائية موسعة استهدفت توزيع مواد غذائية بنطاق حي وسط، وذلك بمدرسة ابن أنس بمنطقة أمبروزو التابعة لإدارة وسط التعليمية ، وتم اختيار الحالات بعد فحص ميداني دقيق وإعداد ملفات متكاملة لكل أسرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق معايير واضحة وشفافة.

وأكد أحمد خالد حسن سعيد أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنظيم قوافل الخير بصفة دورية في جميع الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأشار إلى أن مبادرة "قوافل الخير" أصبحت إحدى الأدوات الأساسية في منظومة الدعم المجتمعي التي تتبناها المحافظة لخدمة أهالينا الأكثر احتياجًا.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرارها في إطلاق المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين بكفاءة وعدالة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحرصًا من محافظة الإسكندرية على مد جسور التواصل مع المواطنين.