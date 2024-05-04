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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية الأسبق : نتنياهو لا يريد الوصول لاتفاق مع حماس

أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، أن هناك اعتبارات قد تدفع الطرف الفلسطيني أو الإسرائيلي بأن تقبل بنتائج الوساطة وتقبل الوصول لاتفاق، والذي يوصف بأنه اتفاق جزئي وهو عبارة عن مرحلة يليها مرحلة ثانية من التفاوض، موضحا أن هذا الاتفاق جزئي وقد يكون مهم ومفيد وهناك جهد مصري وقطري فيما يتعلق بالوصول لوقف إطلاق النار.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن هناك اعتبارات إسرائيلية معلنة ونتنياهو ذكر صراحة أنه مع وجود اتفاق لن يتراجع عن غزو وعمليات عسكرية في رفح، مؤكدا أنه في حالة اجتياح رفح لن يكون لاتفاق الهدنة أي قيمة، نتنياهو لا يحبذ الوصول لاتفاق مع حماس؛ لأنه يضعه أمام محاسبة جزء منه قضايا قانونية وجانب أخرى عن ما حدث قبل وبعد 7 أكتوبر.

وتابع: "نتنياهو يتفاعل مع الاقتراحات بهدف وضع المسئولية على الجانب الفلسطيني وذلك من أجل تخفيف الضغط الأمريكي عليه، موضحًا أن الموقف الأمريكي المعلن بأن حماس ليس لها دور في المستقبل.

وأشار إلى أنه حال حدوث اتفاق سيكون إنسانيًا نتيجة المعاناة في غزة أكثر منه سياسي ولن ينفذ الجانب الإسرائيلي هذا الاتفاق بالكامل، موضحًا أن الفترة الحالية مطلوب الوضوح الكبير، مشددًا على أن الموقف المصري والأردني والأمريكي ضد التهجير القسري وعملية عسكرية في رفح يضع نتنياهو في أزمة.

وشدد على أن الموقف الإسرائيلي سيكون له اليد العليا في قطاع غزة، موضحًا أنه في حالة ذلك لن يكون هناك استقرار أمني، وموقف نتنياهو اجتياح رفح وهذا يتنافى مع المنطق.

الاعلامي اسامة كمال برنامج مساء دي إم سي مساء دي إم سي نتنياهو وزير الخارجية الاسبق

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