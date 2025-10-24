قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح للاستيقاظ لصلاة الفجر.. 4 خطوات سهلة تضمن الانتظام والبركة
قفزة في حركة الركاب.. المطارات المصرية تستقبل 22 مليون مسافر خلال 10 أشهر
الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث الأسرى
بعد قرار مدبولي الأخير.. عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة
سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
توك شو

تحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار إنجاز كبير

فهد سليمان
فهد سليمان
البهى عمرو

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، إنّ الاجتماعات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية في القاهرة جاءت استكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ آليات اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يُعد تطورًا إيجابيًا بكل المقاييس، ويجسد ما كانت تسعى إليه الحركة الوطنية الفلسطينية منذ شهور طويلة، بفضل المساهمات النشطة من جمهورية مصر العربية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا، تنطلق منه القيادة الفلسطينية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، والتي وصفها بأنها لا تقل صعوبة عن المراحل السابقة، لكنها تستند اليوم إلى قاعدة صلبة تتمثل في تثبيت الهدنة وتهيئة المناخ اللازم لتطبيق باقي بنود الاتفاق، والتي تشمل قضايا واضحة تتعلق بإدارة أوضاع قطاع غزة، والحالة الأمنية الداخلية، وخطوط الانسحاب، والمساعدات الموجهة لإعادة الإعمار.

وأوضح الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن هناك إجماعًا فلسطينيًا على الالتزام التام بما نص عليه الاتفاق الذي تحقق بجهود مصرية مضنية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس مصلحة وطنية خالصة، ويمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وتهيئة البيئة السياسية والأمنية اللازمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار.
 

فلسطين الفصائل الفلسطينية تحرير فلسطين

