قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح للاستيقاظ لصلاة الفجر.. 4 خطوات سهلة تضمن الانتظام والبركة
قفزة في حركة الركاب.. المطارات المصرية تستقبل 22 مليون مسافر خلال 10 أشهر
الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث الأسرى
بعد قرار مدبولي الأخير.. عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة
سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21
منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات
تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة
أجواء خريفية.. زخات خفيفة تتساقط على القاهرة وشمال البلاد| الطقس اليوم
البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأوقاف تنشر نصها
تحذير "الصحة العالمية": المساعدات لغزة "أقل بكثير" من الاحتياجات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تدخل مصر أسهم في وقف شلال الـ.دم بغزة

طلال ناجي
طلال ناجي
البهى عمرو

أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي، أن الاجتماعات التي عقدتها الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات تنفيذه بشكل شامل، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء حوار وطني متكامل يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويضع أسسًا راسخة للمرحلة المقبلة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إنجاح جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، بفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة اللواء حسن رشاد المخابرات العامة، مشددًا على أن هذا الدور المصري لم يكن فقط في القضية الفلسطينية، بل أصبح اليوم مؤثرًا في مجمل القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن تدخل القاهرة أسهم في وقف شلال الدم في غزة وإنقاذ حياة الآلاف من المدنيين.

وأعرب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديره الكبير للشعب المصري الذي وصفه بالشقيق، لما أبداه من تضامن ومحبة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد، أن الموقف الرسمي المصري يعكس أصالة هذا الشعب وتاريخه في نصرة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت محور اهتمام القيادة المصرية وشعبها على حد سواء.
 

القضية الفلسطينية فلسطين تحرير فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد