الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث الأسرى

تبادل أسرى
محمود نوفل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة بان الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة من جثث المختطفين خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال سيعيد جثث الإسرائيليين القتلى جميعا.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، أنه وعد بإعادة الرهائن الأحياء وقد تم ذلك.

وأشار إلى أن هذه الحرب الصعبة تستمر من جيل لجيل والحرب على 7 جبهات كانت امتدادًا لحرب الاستقلال، مضيفا "أزلنا التهديد الوجودي لإيران وأذرعها".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه سيقوم بإعادة ترميم غلاف قطاع غزة كإقليم للنهضة، لافتا إلى أن المهمة لم تنته بعد إذ لا تزال هناك جثث لإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل دون كلل لإعادة جثث المخطوفين القتلى، وأنه لديه إصرار على تحقيق كل أهداف الحرب وسيحققها واستطعنا ذلك لأن حماس شعرت بالسيف على رقبتها.

ونفى نتنياهو أن الصفقة الحالية كانت معروضة على حكومة الاحتلال قبل أشهر ولم تكن حماس مستعدة لقبول الاتفاق من قبل.

وأشار إلى أن إسرائيل قضت على المحور الإيراني والضغط على حماس وصل ذروته بقرار الدخول إلى مدينة غزة، منوها إلى أن حماس تنازلت عن مطالبها الصعبة بعد أن أدركت أنها ستُباد، ولا نزال نسيطر على مساحات شاسعة من قطاع غزة.

الاحتلال نتنياهو حماس أسرى الاحتلال جثث الاسرى

