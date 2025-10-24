مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنّ المرحلة المقبلة تتطلب وحدة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة المخاطر الراهنة، وعلى رأسها خطر تجدد الحرب على قطاع غزة، واستمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الموقف الفلسطيني الموحد هو الضمانة الأساسية للتعامل مع المخاطر القائمة، مشيراً إلى أن الانقسام الداخلي يشكل نقطة ضعف تستغلها إسرائيل لمواصلة سياساتها العدوانية، وأن التفاهم بين القوى الوطنية بات ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وأكد أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة تمثل فرصة حقيقية لتوحيد الصف الفلسطيني على رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في جمع الفصائل الفلسطينية ودعم الحوار الوطني الجاد الذي يهدف إلى تحقيق الإجماع الفلسطيني على قضايا المصير والمستقبل.