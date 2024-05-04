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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخلالي : العرجاني يخدم بلده | وذو قيمة كبيرة لدى بدو سيناء

قصواء
قصواء

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إننا سنتحدث بشفافية عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في محافظة شمال سيناء، مضيفة:" مفيش حاجة مستخبية لأنه اتحاد معلن الجميع تحدث عنه حتى الصحافة الدولية والمحلية".

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قصواء الخلالي : لدينا مساحة كبيرة من الشفافية واحترام لحرية الرأي

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وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي" كان هناك رد فعل عن تدشين هذا الاتحاد وتخوف، مضيفة:" يوجد من تناول الموضوع لضرب ثوابت الدولة المصرية ولديه عداء شديد لهذا الوطن لذلك لا يفكر بموضوعية".

 

ونوهت أن هذا الاتحاد سوف يندرج تحت بنود القانون والدستور المصري، وسيكون كيان مؤسس بشكل منظم تابع للقانون، يقدم عمل تنموي في المجتمع، وهذا لا مانع فيه.

وأكملت أنه تم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا له، موضحة :" قبائل مصر أرادت أن يكون الرئيس السيسي رئيسا شرفيا له، وهذا نوع من أنواع التقدير والاحترام له والرئيس لم يخذلهم ".

وفي سياق آخر قالت الخلالي إن إبراهيم العرجاني رجل لديه قيمة لدى بدو سيناء،  ويقوم بخدمة بلده و السيناوية ، وعندما سجن البدو طالبوا بالإفراج عنه، مضيفة:" العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

 

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