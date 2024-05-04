قصواء الخلالي : لدينا مساحة كبيرة من الشفافية واحترام لحرية الرأي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن حلقة اليوم من برنامج " في المساء مع قصواء"، حلقة استثنائية لأن المواطن هو من أعدها بنفسه من خلال ما طرحه من تساؤلات عن كثير من القضايا".





وأضافت “الخلالي” خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي" أن التساؤلات تبدو خطيرة وشائكة، والبعض يظن انه من المستحيل الحديث عنها معقبه:" الناس بتسأل عن ملف اللاجئين وخطورته، ولا يوجد ما يمنع الحديث عن هذا الملف".



وتابعت :" البعض تساءل أيضا عن موضوع اتحاد القبائل العربية، وهذا ما سنتحدث بشأنه، وعن ما يرأسه إبراهيم العرجاني".



وأكملت أننا لدينا مساحة كبيرة من الشفافية ومساحات محترمة في حرية الرأي والتعبير تسمح بتناول أي موضوع، موضحة أن المناقشات أصبحت تذاع على الهواء، واصبح هناك نوع من الشفافية بشكل أكبر .



واختتمت أن الحديث عن الوضع الاقتصادي متاح ايضا، ونستمع لكل الآراء، مع إبداء الرأي فيما نراه بحيادية دون تطاول مضيفة :" بنتكلم كلام محترم عشان بندخل بيوت ناس محترمة".