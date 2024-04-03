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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصواء الخلالي: التصوف في الرسالة القشيرية أخلاق كريمة ظهرت بزمان كريم

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي والدكتور محمد مهنا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه نُقل في الرسالة القشيرية أن التصوف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام.

 

وأضافت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «مملكة الدراويش» المذاع على «قناة الحياة»، أن الإمام أبو القاسم القشيري ذكر في رسالته القشيرية أن: التصوف مبني على ثلاث خصال وهي التمسك بالفقر والافتقار إلى الله، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار.

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عقول الناس على قدر زمانهم

من جانبه، أكد الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن عقول الناس على قدر زمانهم وبعض الناس احترفوا "التمشيخ"،  يتحدثون عن أمور تنطبق عن أشياء كثيرة ومعروفة فيراهم البعض أولياء.


 
وواصل: «الشطح يكون عندما يُكاشف الإنسان أو تلوح له أمور قد تذهب بعقله وهو طمس قد يجعل صاحبه يخرج عن حدود الشرع وهو معذور باتفاق العلماء».

وأكمل: أن الغرب يرى أن كل ما يمكن إدراكه أو لمسه فهو علم وما دون ذلك فهو خرافة فأنكر ما فوق الحس وحكم بجهله على علم الآخرين

واختتم: "البسطاء من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الطيبين في مصر هم من أهل التصوّف "الدراويش" الذين يتقرّبون إلى الله بالإحسان ".

 

 

قصواء الخلالي التصوف مملكة الدراويش الدكتور محمد مهنا

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