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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جلس بجواري.. رؤية للشيخ الطاروطي مع رسول الله يحكي عنها

الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

جلس بجواري ومسح بيده الكريمة على رأسي.. قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إنني ليس لي كرامات ، ولا أرى لنفسي كرامة، والرجل الذي يرى لنفسه كرامات ليس لديه كرامة.

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة،:" كثير من الناس يحكون رؤيتهم لي مع رسول الله صلى الله وعليه وسلم ويُبلغوني سلامه لي أيضا".

وأكمل :" بعض الناس يحكون لي عن رؤيتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بجواري ومسح بيده الكريمة على رأسي".

وأردف الطاروطي:" احدهم قال لي رأيتك تقرأ القرآن، ورسول الله يستمع إليك، فلما انتهيت من التلاوة ابلغني رسول الله بالسلام إليك، وقال لي أبلغ سلامي إلى عبد الفتاح، ثم انصرفت ورأيت زحام فأخذني الفضول لمعرفة سبب هذا الزحام، فذهبت انظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ويمسح بيده على رأسك"،

واستطرد:" عندما قيل لي هذا الكلام قولت من انا.. فانا أحقر واقل من هذا بكثير، واتمنى ان يجعل الله لي من هذه الرؤيا نصيب".

واختتم:" من راد ان يكون موصولا برسول الله فيصلي عليه صباحا ومساءا ومن يريد ان يكون في معية رسول الله فليحبه ويكثر الصلاة عليه".

 

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