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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: «اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية حط صباعك في عينه»

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن دور مصر الوطني المشرف في القضية الفلسطينية يسجله التاريخ. 

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وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية " سي بي سي"  أن الإعلام العالمي والمؤسسات الدولية التزمت بأجندة بلادها في تناول القضية الفلسطينية، حتى لو ابتعدت عن المعايير المهنية والموضوعية وهو ما تصدينا له.

وأوضحت أن الإعلام المصري له أجندة وطنية في الحديث عن القضية الفلطسنية، مضيفة:" لا نخضع للإرهاب النفسي والضغوطات".

وأكدت أن هناك تخاذلا من الإعلام الغربي تجاه هذه القضية، ولم يكشفوا عن الحقيقة بحيادية.

واختتمت الخلالي: "اللي يقولك مصر تخاذلت عن القضية الفلسطينية؛ حط صباعك في عينه، فموقفنا تجاهها سيسجله التاريخ".

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