رئيس الوزراء يجتمع غدا مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بالنواب لمناقشة آليات إصدار تراخيص البناء

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اجتماع هيئة مكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية غدًا، الإثنين ، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي؛ لمناقشة آليات إصدار تراخيص البناء.





وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الاجتماع يضم وزراء التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالي، والهدف من الاجتماع هو التشاور حول الأساليب الحديثة التي تضمن إصدار التراخيص في أقل وقت، وبالتكلفة المعلنة ومواجهة الفساد الذي يكبد المواطنين أموالا فوق طاقتهم ويضيع حق الدولة.





وأضاف وكيل الإسكان أن هذا ليس الاجتماع الأول، والاجتماعات تمهد إلى إعلان آليات إصدار تراخيص البناء.





وتابع "كان الموطن يواجه مشكلة بسبب المبالغ الكثيرة التي كان يدفعها بصورة غير رسمية، والدولة والحكومة تحاولان تقليل وقت التراخيص وتسريع الإجراءات".





وأكد أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية بهدف إعلان آلية إصدار التراخيص تواجه الفساد وتسرع الإجراءات.





وحول سبب مشاركة وزارة التعليم العالي، قال "منصور"، "الجامعات وكليات هندسية تستطيع تقديم التصميمات المعمارية المطلوبة بما يخدم المواطن، موضحا "الجامعات تشارك بنماذج معمارية".





ونوه بأن الاجتماعات استهدفت تقليل الاحتكاك المحليات وتحقيق الإنجاز، لافتا إلى أن اللجوء لفكر الميكنة والتحول الرقمي يزيد تبسيط وتسريع الإجراءات، ونقابة المهندسين سيكون لها اليد العليا أيضا عبر متابعة عما المكاتب الاستشارية شكوى واستقبال الشكاوى.