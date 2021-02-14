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رياضة

حسام عبدالواحد: سعيد بهدفي في مرمي الإنتاج.. ومنظومة كوكاكولا تستحق النجاح

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعرب حسام عبد الواحد لاعب نادي كوكاكولا عن سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام الإنتاج الحربي والتأهل الي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.


وأضاف عبدالواحد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بذلنا مجهودا كبيرا للغاية مع تامر مصطفى المدير الفني طوال الأسبوع الماضي وكنا متأكدين أن المباراة صعبة لكن كنا نمتلك الايمان لنعبر تلك المرحلة".


وأكمل: "كابتن تامر رصد نقاط الضعف في خطوط فريق الإنتاج الحربي وطالبنا باستغلالها وغلق جميع منافذ القوة التي تشكل خطرا علي دفاعات الفريق وبالفعل نجحنا في ذلك وأحرزنا هدفا في الدقائق الأخيرة".


وأوضح عبدالواحد: منذ تحديد مواجهة الإنتاج الحربي أحد فرق الدورى الممتاز القوية طالبنا كابتن تامر بعدم التركيز مبكرا، وبالفعل حينما بدأنا الاستعداد كنا نمتلك ثقة كبيرة للغاية لتحقيق الفوز خصوصا وأننا نرغب في الظهور بشكل يليق باسم النادي .


وتابع: أغلقنا صفحة مباراة الانتاج ونركز حاليا في مباراة طنطا لتحقيق الثلاث نقاط وبعدها نستعد لمباراة بتروجت لكن مباريات الدورى مهمة لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.


وعن شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء قال عبدالواحد: كنا نرغب في فرحة، وركزت على تسديد الكرة بشكل صحيح حتى اسعد الجميع والحمد لله نجحت في تحقيق ذلك".


واختتم عبدالواحد تصريحاته قائلا : مباراة الانتاج كانت صعبة للغاية وسنحاول أيضا تحقيق الفوز للوصول إلي ابعد نقطة في بطولة كأس مصر.
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